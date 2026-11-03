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Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển tiền như sau

| | Xã hội

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tặng tài sản. Nếu vô tình trở thành nạn nhân, người dân cần lưu giữ chứng từ giao dịch liên quan, để trình báo cơ quan Công an.

Mới đây, Công an thành phố Bắc Ninh tuyên truyền, cảnh báo tới người dân, nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trực tuyến - thông qua tin nhắn từ người lạ, tự nhận mắc ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian sống và muốn chuyển giao toàn bộ tài sản trước khi qua đời.

Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo:

Người dân không truy cập website đáng ngờ, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, khóa riêng hoặc cụm từ khôi phục ví tiền mã hóa; tuyệt đối không chuyển tiền để nhận tài sản chưa được xác minh.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ tin nhắn, đường dẫn website, thông tin tài khoản và chứng từ giao dịch liên quan, để trình báo cơ quan Công an. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan để được hỗ trợ.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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