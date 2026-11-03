Sáng 2/11, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh, kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn từ Km9+00 đến Km27+766. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn tại địa phương, với tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng.

Đoạn tuyến được kiểm tra dài khoảng 18km, đi qua 6 xã, phường gồm Gia Bình, Lâm Thao, Trạm Lộ, Mão Điền, Thuận Thành và Trí Quả. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), có mặt cắt ngang rộng 120m (gấp gần 3 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất (rộng 45m) và tương đương bề ngang của Đại lộ Thăng Long) và nhu cầu sử dụng đất khoảng 403ha.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 97% diện tích cần bàn giao. Các địa phương đã phê duyệt phương án thu hồi 402,4ha, tương đương 99% diện tích cần thu hồi; chi trả 3.767 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao cho nhà đầu tư 392ha. Công tác di chuyển 2.899 ngôi mộ đã hoàn thành, trong khi việc tháo dỡ, di dời nhà ở đạt 796/804 ngôi.

Phối cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Sun Group

Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn còn chậm. Giá trị thực hiện các gói thầu mới đạt 165 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 19.194 tỷ đồng, tương đương 0,86%. Trên phần mặt bằng được bàn giao, nhà thầu đang triển khai các hạng mục đào bóc hữu cơ, đắp cát, thi công cọc xi măng đất, cọc khoan nhồi và các công trình cầu.

Dự án vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại phường Mão Điền, xã Lâm Thao và khu đất của Công ty TNHH Thuận Thành Logistics Park I; các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư cũng đang được triển khai.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu phường Mão Điền và xã Lâm Thao hoàn thành giải phóng mặt bằng các phần còn tồn đọng trước ngày 25/11/2026; đồng thời quản lý chặt diện tích đã bàn giao, không để xảy ra tái lấn chiếm. Nhà đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, điều chỉnh phương án thi công và đẩy nhanh tiến độ trên toàn bộ phần mặt bằng hiện có.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình qua Bắc Ninh có chiều dài khoảng 27,766km. Tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với 10 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 120km/h; hai tuyến đường song hành hai bên có quy mô 4 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ của đoạn tuyến này khoảng 50.000 tỷ đồng.

Theo phương án tổng thể, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội dài khoảng 41,3km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 83.000 tỷ đồng. Tuyến sẽ hình thành trục giao thông kết nối trực tiếp sân bay với Thủ đô thông qua cầu Tứ Liên và mạng lưới cao tốc hiện hữu. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung một hướng kết nối mới giữa Hà Nội và Bắc Ninh, đồng thời tăng khả năng tiếp cận sân bay từ cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô.

Phối cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Sun Group

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại thành phố Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40km, với diện tích hơn 1.884ha. Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, đạt tiêu chuẩn cấp 4F.

Đến năm 2030, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất quy hoạch tăng lên 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành, Gia Bình được định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế quy mô lớn, phục vụ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa của khu vực phía Bắc.