Khai trương không gian trải nghiệm 1 ha tại đô thị One Era

One Era Galleria - không gian trải nghiệm 1 ha

One Era Galleria là không gian kiến trúc và trải nghiệm lấy cảm hứng từ những dải lụa mềm mại, thể hiện qua các đường nét uốn lượn của công trình. Dự án đồng thời hướng đến các tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế như EDGE, Fitwel… thể hiện định hướng chú trọng hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển bền vững.

Bao quanh công trình là không gian trải nghiệm One Park, nổi bật với quảng trường lớn, bộ đôi hồ bơi rộng mở, không gian cà phê và khu vực công viên xanh mát kết hợp tiện ích vui chơi dành cho trẻ em, mang đến không gian thư giãn và kết nối cộng đồng cho nhiều thế hệ.

Tại sự kiện khai trương, khách tham quan có cơ hội khám phá One Era Galleria và trải nghiệm không gian tiện ích tại One Park, qua đó hình dung về nhịp sống tương lai của khu đô thị.

Văn phòng dự án One Era Galleria và không gian trải nghiệm 1 ha chính thức khai trương ngày 31/10/2026.

One Era - "Thành phố đáng sống" tại Đông Bắc TP Hồ Chí Minh

Từ không gian trải nghiệm tại One Era Galleria, khách tham quan có thể hình dung phần nào về định hướng phát triển của đô thị One Era. Với quy mô 49,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD và hơn 4.000 sản phẩm đa dạng, One Era hướng đến mô hình đô thị tích hợp thế hệ mới tại Đông Bắc TP.Hồ Chí Minh. Nội khu dự án tích hợp hệ tiện ích đa dạng gồm trường học liên cấp chuẩn quốc tế VAS Saigon, trường mầm non quốc tế Kindup, trung tâm chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế Meret Health Center, trung tâm thương mại, khu thể thao, cao ốc văn phòng hạng A, không gian xanh và giao thông theo ba trụ cột thông minh, năng động và bền vững.

Đáng chú ý, One Era hướng đến tiêu chuẩn Fitwel trong phát triển cộng đồng chú trọng sức khỏe với mật độ xây dựng nhà ở chỉ khoảng 25%; phần lớn không gian cho hệ thống tiện ích và cảnh quan xanh.

Bên cạnh đó, lợi thế kết nối Quốc lộ 13, Vành đai 3, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Khoa Huân cùng công viên sinh thái Hyde Park rộng khoảng 42 ha liền kề góp phần tạo nền tảng phát triển One Era thành trung tâm sống, làm việc và giao thương mới tại Đông Bắc TP Hồ Chí Minh.

2.500 chuyên viên kinh doanh và khách hàng tham dự lễ khai trương.

Bổ sung sản phẩm thấp tầng cho thị trường Đông Bắc TP.Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ lễ khai trương One Era Galleria, dự án dự kiến ra mắt 357 sản phẩm nhà phố (townhouse) và nhà phố thương mại (shophouse), bổ sung nguồn cung sản phẩm thấp tầng tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Theo báo cáo quý II/2026 của CBRE Việt Nam, TP.HCM mở rộng ghi nhận 6.573 căn hộ và 1.934 sản phẩm nhà liền thổ mở bán mới. Riêng khu vực Bình Dương trước đây đóng góp gần 80% nguồn cung căn hộ, trong khi nguồn cung nhà liền thổ mới hoàn toàn đến từ khu vực TP.HCM cũ. Điều này cho thấy nguồn cung tại Đông Bắc TP.HCM vẫn tập trung vào căn hộ, với các lựa chọn sản phẩm thấp tầng vẫn còn hạn chế.

Tại One Era, townhouse có thiết kế một trệt, hai lầu, hướng đến nhu cầu an cư với không gian sinh hoạt riêng tư. Trong khi đó, shophouse được thiết kế một trệt, một lửng và hai lầu, kết hợp chức năng ở với kinh doanh, dịch vụ. Sức hút của dòng sản phẩm đến từ khả năng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích đô thị, từ giáo dục, y tế đến thương mại, công viên và không gian cộng đồng tại One Era, định hình giá trị sử dụng và đầu tư lâu dài.

Thiết kế townhouse mặt Kênh Suối Cát tại One Era

Việc khai trương One Era Galleria và không gian trải nghiệm 1 ha đánh dấu bước tiến trong quá trình giới thiệu khu đô thị đến khách hàng. Thông qua định hướng quy hoạch đồng bộ và phát triển hệ tiện ích đa dạng, One Era từng bước hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo "Thành phố đáng sống" tại Đông Bắc TP.HCM.