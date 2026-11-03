Ưu đãi khi Mua Diamond Sky: Cơ hội trúng căn hộ thứ hai gần 8 tỷ đồng

‏Quyết định an cư mở thêm cơ hội nhân đôi tài sản‏

‏Với nhiều người, mua nhà là một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Một ngôi nhà phù hợp không chỉ giải quyết nhu cầu an cư mà còn là tài sản có giá trị tích lũy lâu dài, gắn liền với kế hoạch tương lai của cả gia đình. Vì vậy, bên cạnh vị trí, chất lượng sống và khả năng kết nối, những lợi ích khác giúp gia tăng giá trị ngôi nhà khi sở hữu ngày càng được quan tâm.‏

‏Nắm bắt tâm lý đó, Van Phuc Group triển khai chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm" dành cho khách hàng mua căn hộ Diamond Sky từ ngày 01/11/2026 đến ngày 01/11/2027. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội nhận giải thưởng với căn hộ Diamond Sky khác trị giá gần 8 tỷ đồng, mở ra cơ hội sở hữu thêm căn hộ thứ hai bên cạnh sản phẩm đã lựa chọn.‏

‏Không gian sống sang trọng tại căn hộ Diamond Sky‏

‏Đối với người mua Diamond Sky, giá trị của ưu đãi này không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở những kế hoạch có thể hiện thực hóa dễ dàng trong tương lai. Căn hộ thứ hai có thể trở thành nơi ở riêng cho con khi trưởng thành, không gian sống tiện nghi dành tặng cha mẹ hoặc là tài sản phục vụ mục tiêu tích lũy và kinh doanh, cho thuê dài hạn.‏

‏An cư đẳng cấp giữa trung tâm TP.HCM‏

‏Bên cạnh sức hút từ chương trình ưu đãi hiếm có, Diamond Sky được Van Phuc Group phát triển ngay trung tâm Van Phuc City – khu đô thị quy mô khoảng 198ha đáng sống bậc nhất TP.HCM, mặt tiền Quốc lộ 13. ‏

‏Dự án với quy mô hai tòa tháp cao khoảng 20 tầng, cung cấp 296 căn hộ và 7 shophouse. Lợi thế nổi bật của Diamond Sky là khả năng kết nối hệ thống cảnh quan xanh và mặt nước quy mô lớn, từ hồ Đại Nhật rộng khoảng 16ha đến công viên ven sông The Long Park dài khoảng 3,4km và kênh Sông Trăng 2,1km. ‏

‏Trung tâm thương mại Diamond Sky Mall‏

‏Cùng với lợi thế cảnh quan ven sông trong lành và hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu, Diamond Sky mang đến chuẩn sống cao cấp mới mà bất cứ ai cũng khao khát sở hữu. Không gian sống tại đây còn được tiếp nối với trung tâm thương mại quốc tế Diamond Sky Mall quy mô 30.000m², định hướng trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí ngay dưới chân nhà. ‏

‏Trong khi đó, Trường Song ngữ Quốc tế EMASI, Hugo House, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng, bến du thuyền 5 sao, quảng trường nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á… đã góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vui chơi, giải trí kế bên nhà.‏

‏Nâng tầm giá trị, tích sản bền vững‏

‏Ở góc độ đầu tư, vị trí và hạ tầng của Diamond Sky luôn là những yếu tố quan trọng góp phần gia tăng giá trị dự án lâu dài. ‏

‏Dự án tọa lạc trong khu đô thị mặt tiền Quốc lộ 13 – tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các đô thị phía Bắc và các vùng kinh tế trọng điểm. Đáng chú ý, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m, quy mô từ 10–14 làn xe được kỳ vọng cải thiện năng lực lưu thông và khả năng kết nối của dự án.‏

‏Bến du thuyền 5 sao Marina Royal tại Van Phuc City‏

‏Bên cạnh Quốc lộ 13, tuyến Metro số 2 TP.HCM – Thủ Dầu Một với ga C16 được quy hoạch trước Van Phuc City cũng là yếu tố nổi bật gia tăng sức hấp dẫn của Diamond Sky trong dài hạn. Điều này thúc đẩy nhu cầu di chuyển và gia tăng nguồn khách đến khu đô thị, mở rộng an cư và khả năng khai thác kinh doanh, cho thuê đối với Diamond Sky.‏

‏Một lợi thế đặc biệt khác của Diamond Sky còn là việc nằm trong khu đô thị đã hình thành cộng đồng sầm uất cùng hệ thống tiện ích, cảnh quan và hoạt động thương mại sôi động. Thay vì phải mất thời gian chờ đợi như nhiều dự án khác, cư dân Diamond Sky có thể thừa hưởng hệ sinh thái sống đẳng cấp của Van Phuc City một cách trọn vẹn. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư khi cân nhắc khả năng khai thác giá trị bất động sản.‏

‏Sự kết hợp giữa không gian sống cao cấp, lợi thế kết nối hạ tầng đón đầu và ưu đãi "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm" hấp dẫn, Diamond Sky mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng vừa tìm kiếm một tài sản an cư lý tưởng, vừa hướng đến mục tiêu tích lũy lâu dài.‏

‏Diamond Sky: Không gian trong lành, môi trường sống sang trọng

‏Hotline: 1800 6363

‏Website: ‏‏https://diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/‏‏ ‏