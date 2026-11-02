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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

| | Bất động sản

Chiều 2/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 12/2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 138/2024/QH15. Tuyến cao tốc có chiều dài theo phương án triển khai hiện nay khoảng 124 km, đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông và Bình Phước trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai; được chia thành 5 dự án thành phần.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ góp phần hình thành trục giao thông kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của các địa phương.

Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương án tài chính, cơ cấu nguồn vốn, thời gian giải ngân và cơ sở pháp lý để điều chỉnh chủ trương đầu tư. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án, trong đó Bộ Tài chính là cơ quan thường trực.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đã báo cáo tình hình thẩm định, những nội dung cần tiếp tục làm rõ trong hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhất là các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), phương án tài chính và việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đại diện UBND thành phố Đồng Nai thông tin về quá trình triển khai, công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí nguồn lực và phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách để bảo đảm tính khả thi và tiến độ thực hiện.

Đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trao đổi về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự điều chỉnh chủ trương đầu tư và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Các ý kiến tập trung vào yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, làm rõ các nội dung điều chỉnh, bảo đảm đủ cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ, làm rõ ba nội dung cần trình cấp có thẩm quyền xem xét - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính và thành phố Đồng Nai trong quá trình triển khai, xử lý những khó khăn, vướng mắc của dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm tháo gỡ các vướng mắc để triển khai tuyến cao tốc có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực Đắk Nông và Bình Phước trước đây.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ, làm rõ ba nội dung cần trình cấp có thẩm quyền xem xét, gồm: điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; kéo dài thời gian giải ngân nguồn vốn từ tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 đến hết năm 2028; điều chỉnh tiến độ triển khai, hoàn thành dự án đến năm 2028. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ hồ sơ, hạn chế việc phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần.

UBND thành phố Đồng Nai gửi hồ sơ về Bộ Tài chính trước ngày 12/11; Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ chậm nhất ngày 25/11. Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ tham mưu việc xin ý kiến thành viên Chính phủ, xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12/2026.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ dự án phải đi đôi với tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chỉ triển khai thi công khi bảo đảm đủ điều kiện pháp lý.


Phương Nguyên

Báo Chính Phủ

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