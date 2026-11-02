Loạt siêu dự án của ông lơn được thêm vào danh mục thu hồi đất để triển khai dự án

Tại kỳ họp chuyên đề mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn.

Cụ thể, thành phố bổ sung danh mục 580 dự án thu hồi đất với tổng diện tích đất khoảng 10.660 ha. Đối với nhóm dự án vốn ngoài ngân sách, chủ đầu tư bố trí kinh phí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm đủ kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng.

Nhóm này có loạt công trình được các doanh nghiệp đăng ký mới. Đơn cử như Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng do đại diện liên danh CTCP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - MeyLand đăng ký (thu hồi 206,4 ha đất tại phường Long Biên và 24,9 ha đất tại xã Bát Tràng).

Tiếp đến là NOXH Tam Hưng 1 (thu hồi 4,9 ha đất tại xã Bình Minh) và NOXH Kim Thư (thu hồi 4,4 ha đất tại xã Thanh Oai) của CTCP Kinh doanh Địa ốc Hải Phát (Hải Phát Homes); NOXH Đồng Cá (thu hồi 1,6 ha đất tại xã Phúc Thọ) của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land).

Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh của CTCP Tập đoàn Tương lai sông Hồng (373,4 ha); Khu nhà ở gia đình Quân đội tại ô đất CT-02A, CT-02B và tuyến đường nối phố Linh Đường với đường Tựu Liệt thuộc Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm (4,5 ha) của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI).

Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ vành đai 1 - nút giao Cầu Giẽ (thu hồi 8,5 ha đất tại phường Yên Sở) của liên danh Vingroup (mã: VIC) - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cuộc Sống Mới - Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Vân - CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai.

Khu đô thị Yên Thường (thu hồi 169,8 ha đất tại xã Phù Đổng), Khu đô thị Bắc Hồng (thu hồi 7,6 ha đất tại xã Quang Minh), Khu đô thị Liên Hà (thu hồi 460,6 ha đất tại xã Thư Lâm) do Tập đoàn Vingroup đăng ký. Cả 3 dự án này đều là quỹ đất dự kiến thanh toán cho Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Danh mục dự án còn Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (thu hồi 1.386,9 ha đất tại xã Thường Tín) của CTCP Vinhomes; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (thu hồi 604 ha đất tại xã Nam Phù) của liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát.

Dự án phát triển quỹ đất đối ứng (Đông Anh - Phù Đổng) dự kiến thanh toán cho Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) của Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội (thu hồi 254,2 ha đất tại xã Phù Đổng)

Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (thu hồi 206,1 ha đất tại phường Vĩnh Hưng) của Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời (thành viên Sun Group); Công viên Safari Ba Vì (thu hồi 299,5 ha đất tại xã Yên Bài) do CTCP Tập đoàn động sản Mặt Trời (Sun Property - thành viên Sun Group) làm nhà đầu tư…

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp xã, các phường, xã có trách nhiệm bố trí kinh phí.

Nhóm này có nhiều công trình đăng ký mới như: Khu tái định cư số 2 tại ô quy hoạch CHT.9: OM-04, OM-05, CCO-01 phục vụ GPMB Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn xã Hồng Vân (thu hồi 3,8 ha đất); Nhà ở cho thuê Thành phố tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (thu hồi 0,06 ha đất); Khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Liên Minh (thu hồi 3,9 ha đất)...

Nhóm dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất có một số công trình đăng ký mới gồm: GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất để đấu giá đất trong Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm giai đoạn 2 (6,3 ha); dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá đất phía Tây Khu đô thị Vườn Cam, xã Sơn Đồng (3,4 ha)...

Nhóm dự án thu hồi đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm nhiều công trình đăng ký mới như Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ (75 ha); Khu đô thị Đam San (37,9 ha), Khu đô thị mới Liên Phương (24 ha) tại xã Hồng Vân; Khu đô thị Nam Chính, xã Phú Xuyên (34,3 ha); Khu đô thị mới Nội Am - Liên Ninh, xã Nam Phù (50 ha).

Khu đô thị mới Sơn Đồng, xã Sơn Đồng (83,6 ha); Khu đô thị mới Hạ Bằng, xã Hạ Bằng (155 ha); Khu đô thị mới Phúc Thịnh, xã Phúc Thịnh (136,3 ha); Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Ngọc Vua Bà (163 ha), Khu đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Yên Xuân (187,5 ha) tại xã Yên Xuân...

Bên cạnh việc bổ sung, Hà Nội còn điều chỉnh 7 dự án đã được HĐND thành phố thông qua với tổng diện tích đất thu hồi giảm khoảng 307,5 ha.