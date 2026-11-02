Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần Thơ xây nhà hát 1.000 tỷ đồng

| | Bất động sản

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương về phương án ý tưởng kiến trúc Nhà hát thành phố tại khu vực Cái Khế, quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, phấn đấu khánh thành vào tháng 12/2027.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có kết luận thống nhất chủ trương về phương án ý tưởng kiến trúc Dự án Nhà hát thành phố tại khu vực Cái Khế, quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định, nhà hát là công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, nhằm bảo tồn, phát huy, khôi phục các giá trị nghệ thuật truyền thống; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân thành phố.

Khu đất tại vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, dự kiến xây dựng Nhà hát thành phố với quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi. Ảnh: T. Quang.

Ban Thường vụ Thành ủy giao UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định.

Đồng thời, UBND thành phố phải chủ động rà soát, cân đối, bố trí nguồn vốn phù hợp, bảo đảm điều kiện triển khai công trình; tổ chức khởi công sớm, phấn đấu khánh vào tháng 12/2027.

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ có tờ trình gửi UBND thành phố đề xuất thống nhất tiếp nhận phương án ý tưởng kiến trúc Dự án Nhà hát thành phố tại khu vực vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế.

Khu đất nghiên cứu có diện tích hơn 2,3ha, có vai trò quan trọng về cảnh quan, kết nối các trục giao thông chính và không gian ven sông.

Theo ý tưởng thiết kế, công trình được nghiên cứu theo hướng kiến trúc biểu tượng, gắn với đặc trưng văn hóa sông nước Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các không gian chức năng dự kiến gồm khu biểu diễn - sự kiện, hội họp và đa năng, tiền sảnh, khu khánh tiết, dịch vụ, quản lý, kỹ thuật - hậu cần. Công trình kết hợp hệ thống quảng trường, sân vườn, cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời.

Theo các chỉ tiêu nghiên cứu sơ bộ trong tờ trình của Sở Xây dựng, công trình có mật độ xây dựng không quá 40%, quy mô khoảng 3-5 tầng, chiều cao dự kiến không quá 28m, tổng diện tích sàn khoảng 22.800-38.000m².

Về nguồn vốn, Nhà hát TP. Cần Thơ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng; ngân sách Trung ương khoảng 700 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân 2 tỉnh miền Tây này đón tin vui: Chính thức phê duyệt xây dựng cầu dây văng 2 tầng hơn 27.000 tỷ đồng, có 6 làn cao tốc ở tầng trên, đường sắt chạy bên dưới, dự kiến khởi công năm 2027

Người dân 2 tỉnh miền Tây này đón tin vui: Chính thức phê duyệt xây dựng cầu dây văng 2 tầng hơn 27.000 tỷ đồng, có 6 làn cao tốc ở tầng trên, đường sắt chạy bên dưới, dự kiến khởi công năm 2027 Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam xây dựng công trình lớn nhất Đông Nam Á nằm sâu dưới lòng đất 500m, vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam xây dựng công trình lớn nhất Đông Nam Á nằm sâu dưới lòng đất 500m, vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng Nổi bật

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vướng mặt bằng, nguy cơ lỡ hẹn thông xe năm 2026

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vướng mặt bằng, nguy cơ lỡ hẹn thông xe năm 2026

19:56 , 02/11/2026
Hà Nội: Chính thức công bố ranh giới lập quy hoạch Safari Ba Vì rộng gần 300ha

Hà Nội: Chính thức công bố ranh giới lập quy hoạch Safari Ba Vì rộng gần 300ha

19:20 , 02/11/2026
Đấu giá đất xây chung cư, khách sạn, liền kề thuộc khu đô thị mới Bắc sông Cấm, khởi điểm 454 tỷ đồng

Đấu giá đất xây chung cư, khách sạn, liền kề thuộc khu đô thị mới Bắc sông Cấm, khởi điểm 454 tỷ đồng

19:16 , 02/11/2026
Đấu giá quyền sử dụng đất: Khơi thông nguồn lực phát triển

Đấu giá quyền sử dụng đất: Khơi thông nguồn lực phát triển

19:10 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên