Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vướng mặt bằng, nguy cơ lỡ hẹn thông xe năm 2026

Chiều 2/11, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Doanh nghiệp dự án) cho biết, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thi công, hoàn thiện công trình. “Dự án có ba hạng mục xây lắp chính gồm đường chính tuyến, hệ thống đường gom và các nút giao. Đến nay, phần đường chính tuyến cơ bản hoàn thành, nhưng đường gom và một số nút giao vẫn còn nhiều vị trí chưa được bàn giao mặt bằng” - đại diện doanh nghiệp dự án nói.

Đề cập cụ thể tình trạng vướng mặt bằng này, doanh nghiệp dự án cho biết hệ thống đường gom còn vướng trên 40 vị trí. Trong số 4 nút giao IC01, IC02, IC03 và IC04, mới có IC02, IC03 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng; IC01 và IC04 vẫn còn vướng. Riêng nút giao IC04 tại phường Đông Kinh, hơn 50% diện tích mặt bằng chưa được địa phương giải phóng.

Theo doanh nghiệp dự án, tỉnh Lạng Sơn từng cam kết bàn giao đầy đủ mặt bằng chậm nhất ngày 31/10 để nhà đầu tư, nhà thầu có điều kiện hoàn thành công trình trong năm 2026. Tuy nhiên, thời hạn này đã qua, các hạng mục đường gom và nút giao vẫn chưa có mặt bằng liên tục. Doanh nghiệp chưa thể xác định cụ thể thời gian hoàn thành, thông xe toàn dự án.

Vướng mặt bằng ở 5 xã, phường

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong trước thời điểm 31/10, mặt bằng dự án đang còn vướng mặt tập trung tại 5 địa bàn phường, xã. Cụ thể: xã Đồng Đăng còn 15 vị trí; phường Kỳ Lừa 10 vị trí; phường Đông Kinh 14 vị trí; xã Nhân Lý 1 vị trí và xã Hoàng Văn Thụ 8 vị trí.

Tại xã Đồng Đăng, nhiều vị trí đường gom, đường ngang thuộc đoạn Km2+630 - Km6+580 chưa được bàn giao. Một số trường hợp đã kiểm đếm nhưng chưa chi trả bồi thường, có vị trí đang chờ phê duyệt dự toán hoặc chưa hoàn tất kiểm đếm phần diện tích bổ sung. Đường hoàn trả DH26 cũng còn hộ dân chưa nhận tiền, chưa hoàn tất thủ tục bàn giao.

Ở phường Kỳ Lừa và khu vực liên quan xã Cao Lộc, các đoạn đường gom từ Km12+520 đến Km17+245 còn vướng trích đo bản đồ, kiểm đếm và diện tích bổ sung; có vị trí mới giải phóng được một bên. Tại phường Đông Kinh, các đoạn đường gom, đường ngang từ Km18 đến Km29 vẫn còn trường hợp chưa chi trả xong, hộ dân chưa nhận tiền, khiến mặt bằng thi công không liên tục.

Với hệ thống nút giao, tại nút giao IC04 - nút giao vào trung tâm Lạng Sơn - và khu vực trạm dừng nghỉ tại Km27+000 thuộc phường Đông Kinh, vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Tại xã Nhân Lý, đoạn đường gom Km34+400 - Km36+500 còn phần điều chỉnh thiết kế đang niêm yết phương án. Trong khi đó, tại xã Hoàng Văn Thụ, nhiều đoạn đường gom, đường ngang thuộc tuyến Tân Thanh - Cốc Nam, từ khoảng Km8 đến Km11+495, cùng một số hạng mục kết nối nút giao IC06 chưa được bàn giao.

Doanh nghiệp dự án cho biết, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng gồm 5 gói thầu. Đến cuối quý II/2026, các nhà thầu đã thực hiện khoảng 6.670/8.500 tỷ đồng, đạt 78% giá trị hợp đồng. Khối lượng còn lại tập trung chủ yếu tại các gói EC01, EC04, nút giao IC04, hệ thống giao thông thông minh và các hạng mục phụ trợ. Theo hợp đồng giữa nhà đầu tư và UBND tỉnh, dự án phải hoàn thành xây lắp, đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.

Trước tình trạng trên, giữa tháng 10/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học đã họp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và phê bình các xã, phường vì chưa thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về giải phóng mặt bằng, nhất là tại các vị trí đường gom, nút giao IC04 và trạm dừng nghỉ. Cùng với đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát từng trường hợp, xử lý dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao toàn bộ diện tích còn lại cho nhà đầu tư trước ngày 31/10/2026.

Hình ảnh thực tế các vị trí còn vướng mặt bằng đến 2/11:

Toàn bộ đường chính dự án dài khoảng 60km từ Hữu Nghị về Chi Lăng (QL1A) đã thông xong nhưng chưa thể thông xe vì đang thiếu đường song hành và nút giao.

Hiện dự án đang có hai hạng mục chưa có mặt bằng để thi công hoàn thiện, thông xe là đường gom và các nút giao.

Đoạn dự án đi qua phường Đông Kinh đã thi công xong đường cao tốc nhưng chưa có mặt bằng để thi công đường gom.

Tại xã Nhân Lý, do không có mặt bằng tổng thể, thời gian qua các nhà thầu đã thi công đường gom đoạn qua đây theo hình thức "xôi đỗ", "nhảy cóc" từng đoạn.

Với các đoạn đi qua đồi núi ở phường Kỳ Lừa không vướng nhà dân, các nhà thầu đang đào, hạ để mở rộng mặt bằng làm đường gom.

Mặt bằng đồi núi được hạ xong thì máy móc lu lèn, làm đường gom chạy song song với cao tốc.

Tại vị trí đang thi công nút giao IC04 phường Đông Kinh, quá hạn yêu cầu là 31/10 nhưng hiện mặt bằng hai bên cao tốc còn vướng hơn một nửa.

Tại vị trí mặt đường dẫn nút giao IC04 với QL1A vẫn còn nhiều xưởng sản xuất chưa di dời.

Việc các phường xã chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đang đe dọa đến kế hoạch thông xe cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trong năm 2026 và giảm tải cho QL1A.