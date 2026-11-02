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Đấu giá đất xây chung cư, khách sạn, liền kề thuộc khu đô thị mới Bắc sông Cấm, khởi điểm 454 tỷ đồng

| | Bất động sản

Hải Phòng phê duyệt phương án đấu giá đất xây chung cư, khách sạn, liền kề thuộc các dự án thành phần trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Tại Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, UBND TP Hải Phòng phê duyệt phương án đấu giá, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.7/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại phường Thủy Nguyên.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.7/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm có tổng diện tích 26.314,50 m². Trong đó:

7.036,72m² đất công trình hỗn hợp cao tầng có ở (căn hộ chung cư, thương mại dịch vụ) được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

2.252,13m² đất công trình hỗn hợp cao tầng (khách sạn, thương mại dịch vụ) và 6.372,54m² đất công trình hỗn hợp thấp tầng (trưng bày sản phẩm, cửa hàng tiện ích, thương mại dịch vụ) được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

10.653,11m² (gồm: Đất cây xanh sử dụng công cộng 1.077,09m²; đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác: 180,0m²; đất giao thông: 9.396,02m²), nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các hạng mục, công trình xây dựng này cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để sử dụng chung, quản lý, vận hành theo quy định.

Giá khởi điểm của diện tích đất ở là hơn 372 tỷ đồng; giá khởi điểm đối với diện tích đất thương mại, dịch vụ là 15,8 tỷ đồng; giá khởi điểm đối với diện tích đất thương mại, dịch vụ thấp tầng là 66,1 tỷ đồng. Qua đó, tổng giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với cả 3 diện tích nói trên là hơn 454 tỷ đồng.

Ngoài việc nộp tiền trúng đấu giá, nhà đầu tư còn phải nộp số tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa là 3,1 tỷ đồng và gần 1,4 tỷ đồng tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày Nhà đầu tư được UBND TP Hải Phòng quyết định giao đất, cho thuê đất. Tổng vốn đầu tư dự án: 3.452,7 tỷ đồng.

Đấu giá đất xây chung cư, khách sạn thuộc khu đô thị mới Bắc sông Cấm, khởi điểm 454 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khu vực Trung tâm Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Ảnh: Báo Hải Phòng

Cũng trong ngày 30/10/2026, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 4570/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu đô thị hỗn hợp đa chức năng tại khu vực hồ Tân Hoa trong Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại phường Thủy Nguyên.

Khu đất có tổng diện tích 188.869,57 m². Trong đó: 32.496,66 m² đất chung cư hỗn hợp và 26.032,18m² đất nhà ở liên kế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

5.521,83 m² đất công trình dịch vụ (văn hóa, thể thao, y tế, bãi đỗ xe cao tầng) được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;

124.818,9 m² (gồm: Đất cây xanh sử dụng công cộng 52.087,74 m²; đất giao thông: 33.380,55 m²; đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (trạm điện): 11,67m²; đất mặt nước (mặt nước hồ): 39.338,94 m²), người trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật tiện ích, cảnh quan theo quy hoạch. Sau khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng, người trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các hạng mục, công trình xây dựng này cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để sử dụng chung, quản lý, vận hành theo quy định.

Tổng giá khởi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là 4.015,5 tỷ đồng gồm: 2.206,7 tỷ đồng giá khởi điểm đối với diện tích đất chung cư hỗn hợp; 1.735,4 tỷ đồng giá khởi điểm đối với diện tích đất ở liên kế và 73,3 tỷ đồng giá khởi điểm đối với đất thương mại dịch vụ.

Ngoài nộp tiền trúng đấu giá, nhà đầu tư còn phải nộp số tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa vào ngân sách TP Hải Phòng hơn 1 tỷ đồng và 11,5 tỷ đồng số tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày có Nhà đầu tư được UBND TP Hải Phòng quyết định giao đất, cho thuê đất. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến gần 12.239 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng được giao tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến tháng 11/2026.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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