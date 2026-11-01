Người dân 2 tỉnh miền Tây này đón tin vui: Chính thức phê duyệt xây dựng cầu dây văng 2 tầng hơn 27.000 tỷ đồng, có 6 làn cao tốc ở tầng trên, đường sắt chạy bên dưới, dự kiến khởi công năm 2027

Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng được phê duyệt chủ trương đầu tư

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, ngày 30/10/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BXD phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu, theo Báo Vĩnh Long.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 27.050,18 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình được triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, với tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6km.

Điểm đầu dự án kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2, thuộc TP Cần Thơ.

Từ khu vực nút giao Chà Và, tuyến đi qua xã Đông Bình, vượt Quốc lộ 1, Quốc lộ 54, kênh Chà Và và sông Phù Ly, sau đó đi trùng hướng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ để vượt sông Hậu.

Tại bờ Cần Thơ, tuyến đi trên cao theo quy hoạch trục đường 1A, vượt khu công nghiệp Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ, sau đó tách khỏi tuyến đường sắt để kết nối với nút giao IC2, liên thông với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án thuộc nhóm A, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác sau khoảng 5 năm thi công.

Cầu chính dài 870m, đường bộ và đường sắt bố trí ở 2 tầng

Điểm đáng chú ý của dự án là phương án thiết kế cầu Cần Thơ 2 tích hợp cả đường bộ và đường sắt trên cùng công trình cầu chính.

Cầu chính dự kiến dài khoảng 870m, sử dụng kết cấu cầu dây văng với dầm chủ dạng giàn thép. Trong đó, tầng trên dành cho đường bộ, còn tầng dưới bố trí đường sắt.

Phần đường bộ cao tốc được thiết kế với 6 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Trên cầu chính không bố trí làn dừng khẩn cấp. Đối với phần tuyến và cầu dẫn, công trình có 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp, mỗi làn rộng 3m.

Ở tầng dưới, tuyến đường sắt được bố trí đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435mm. Vận tốc thiết kế đạt 160km/h đối với tàu khách và 120km/h đối với tàu hàng.

Việc kết hợp đường bộ và đường sắt trong cùng công trình cầu được định hướng phục vụ đồng thời nhu cầu vận tải đường bộ và phát triển tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ theo quy hoạch.

Hơn 27.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, chia thành 3 dự án thành phần

Về cơ cấu nguồn vốn, trong tổng mức đầu tư sơ bộ 27.050,18 tỷ đồng, khoảng 21.644 tỷ đồng dự kiến được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Phần còn lại khoảng 5.406,18 tỷ đồng được chuyển tiếp bố trí trong giai đoạn 2031-2035.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.266,67 tỷ đồng, do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức thực hiện.

Dự án thành phần 2 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 824,15 tỷ đồng, do UBND TP Cần Thơ tổ chức thực hiện.

Dự án thành phần 3 bao gồm đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 23.959,36 tỷ đồng, do Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời tổ chức thi tuyển kiến trúc rộng rãi cho công trình.

Khi hoàn thành, cầu Cần Thơ 2 được kỳ vọng góp phần hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tạo điều kiện triển khai tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ theo quy hoạch. Công trình cũng được định hướng tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.