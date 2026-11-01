4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp được đấu giá trở lại, chốt ngày 27/11 trên hệ thống của Bộ Công an

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM vừa thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Các khu đất hiện thuộc quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Theo thông báo, các phiên đấu giá sẽ diễn ra trong ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Trước đó, vào ngày 20/10, UBND TP.HCM ban hành 4 quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất có tổng diện tích hơn 30.000m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với mức giá khởi điểm tổng cộng gần 16.667 tỷ đồng.

Đây là 4 lô đất từng được đưa ra đấu giá vào năm 2021, thu hút sự chú ý lớn của thị trường bất động sản khi giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó đều không hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định, dẫn đến việc phải tổ chức đấu giá lại.

Đáng chú ý, giá khởi điểm mới của cả 4 lô đều cao hơn đáng kể so với năm 2021. Trong đó, lô 3-12 có giá khởi điểm tăng từ 2.942 tỷ đồng lên hơn 10.198 tỷ đồng, còn lô 3-5 tăng từ 578 tỷ đồng lên hơn 2.091 tỷ đồng.

Cụ thể, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) là khu đất có giá khởi điểm cao nhất trong đợt đấu giá lại lần này.

Khu đất rộng hơn 10.000m2, được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ. Trong đó, chức năng ở chiếm 95%; công trình được xây dựng cao tối đa 25 tầng, với quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Giá khởi điểm mới của lô đất là 10.198 tỷ đồng, trong khi mức khởi điểm năm 2021 là 2.942 tỷ đồng. Như vậy, mức giá mới cao gấp khoảng 3,47 lần so với thời điểm đấu giá trước.

Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) có diện tích 8.568m2 và giá khởi điểm mới hơn 2.632 tỷ đồng. Khu đất được quy hoạch xây dựng nhà ở, với tầng cao tối đa 10 tầng, chiều cao không quá 40m, hệ số sử dụng đất 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người.

Lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) rộng hơn 5.000 m2, có giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m². Khu đất được quy hoạch phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Trong khi đó, lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) có diện tích 6.446m2, giá khởi điểm mới hơn 2.091 tỷ đồng. Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, được xây dựng tối đa 6 tầng, chiều cao không quá 24 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.352 tỷ đồng.