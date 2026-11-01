Mua căn hộ 3,5 tỷ đồng, hai vợ chồng nghỉ hưu ở HH Linh Đàm thấp thỏm: "Chuyển đi thì lấy tiền đâu trả ngân hàng?"

Sáng 28/10, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý những tồn tại, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án trên địa bàn. Trong danh sách này, tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3 và HH4 tại khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt là một trong những dự án đáng chú ý.

Đây là tổ hợp chung cư quy mô lớn, tập trung đông cư dân sinh sống. Những năm qua, dự án được nhắc đến với các tồn tại liên quan đến quy hoạch, trật tự xây dựng, việc gia tăng số lượng căn hộ và áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị. Các vướng mắc kéo dài cũng ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quyền lợi của người mua nhà.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm các tòa nhà cao tầng nằm san sát trong khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội.

Các tòa chung cư HH Linh Đàm nằm liền kề, tạo thành một quần thể nhà ở quy mô lớn.

Trước thông tin thành phố đưa ra cơ chế xử lý mới, nhiều cư dân bày tỏ mong muốn các sai phạm sớm được giải quyết, đồng thời quyền lợi của những người đã bỏ tiền mua nhà được bảo đảm. Với họ, căn hộ tại HH Linh Đàm không chỉ là tài sản lớn, được tích góp bằng tiền bạc, công sức của nhiều năm, mà còn là nơi an cư của cả gia đình. Điều khiến người dân quan tâm lúc này là liệu họ có thể tiếp tục sinh sống ổn định tại đây và những vướng mắc về pháp lý, giấy chứng nhận căn hộ sẽ được tháo gỡ ra sao.

Những tòa nhà cao tầng tại HH Linh Đàm là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ dân.

Bên dưới chân toà nhà tập trung rất nhiều hàng quán, tiện ích phục vụ nhu cầu của cư dân

Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Ngọc Tuân - cư dân chung cư HH Linh Đàm cho biết trước đây gia đình anh sinh sống tại khu vực Ngã Tư Sở, sau đó thuộc diện giải tỏa. Số tiền đền bù nhận được, gia đình sử dụng để mua căn hộ tại HH Linh Đàm và chuyển về sinh sống từ năm 2015.

"Trước đây, gia đình tôi ở khu vực Ngã Tư Sở, sau đó thuộc diện giải tỏa. Khi nhận được tiền đền bù, gia đình tôi chuyển về đây mua nhà. Số tiền đó cũng chỉ đủ để mua một căn hộ tại HH Linh Đàm", anh Tuân kể.

Anh Phạm Ngọc Tuân - cư dân chung cư HH Linh Đàm

Theo anh Tuân, khi mua nhà, người dân đều căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ giao dịch và tin tưởng dự án được thực hiện đúng quy định. Vì vậy, những thông tin về sai phạm trong quá trình cấp phép, xây dựng dự án khiến nhiều người bất ngờ.

"Cá nhân tôi cũng như đông đảo cư dân 12 toà HH ở đây đều không biết về những sai phạm đó. Bởi tất cả giấy tờ, văn bản, chứng từ mua bán của người dân đều đầy đủ. Thậm chí, có những gia đình phải vay mượn mới đủ tiền mua căn hộ. Người dân mua nhà với niềm tin rằng mọi thủ tục đều hợp pháp. Nếu biết có sai phạm, chắc chắn mọi người đã không xuống tiền mua nhà", cư dân chia sẻ.

Người dân ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện trên những hàng ghế đá trong khuôn viên chung cư HH Linh Đàm.

Khu vực sân chơi, ghế đá tại HH Linh Đàm là không gian sinh hoạt quen thuộc của nhiều cư dân.

Trẻ nhỏ vui chơi tại khuôn viên tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, nơi nhiều gia đình đã sinh sống trong nhiều năm.

Trước thông tin thành phố đưa ra cơ chế xử lý các tồn tại tại dự án, điều khiến người dân quan tâm là phương án cụ thể sẽ được triển khai như thế nào, quyền lợi của những người mua nhà được bảo đảm ra sao.

Cư dân này cho biết đến thời điểm chiều 30/10, người dân vẫn chưa nắm được phương án xử lý cụ thể. Anh mong muốn các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm có chỉ đạo rõ ràng, đồng thời quan tâm đến đời sống của các hộ gia đình đang sinh sống tại khu chung cư.

"Hiện nay, trước những thông tin về phương án xử lý sai phạm, tâm lý cư dân có nhiều chiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, đến thời điểm 16h chiều 30/10, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin thực sự rõ ràng. Chúng tôi chỉ mong muốn được an cư, tiếp tục sinh sống ổn định tại cụm chung cư HH Linh Đàm, không muốn căn hộ của mình bị phá dỡ", người này bày tỏ.

Mua căn hộ 3,5 tỷ đồng, hai vợ chồng nghỉ hưu lo không thể trả nợ nếu phải di dời

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Chính - một cư dân cho biết, gia đình ông vừa chuyển về đây sinh sống được khoảng hơn 5 tháng. Thời điểm ông mua căn chung cư tại HH Linh Đàm có giá 3,5 tỷ đồng. "Hiện tại gia đình vẫn đang nợ ngân hàng, chưa trả hết được. Bây giờ chuyển đi chỗ khác thì không làm thế nào để trả ngân hàng được, vì hai vợ chồng già cả, về hưu hết rồi. Tôi chỉ muốn được ở lại đây, sinh sống ổn định thì rất là tốt. Số tiền nợ ngân hàng thì giả dần dần vài năm là xong. Nếu mà dời đi chỗ khác thì lại phải vay tiếp, mà lấy tiền đâu ra để trả".

Cuộc sống thường ngày của cư dân HH Linh Đàm vẫn diễn ra trong lúc nhiều người thấp thỏm chờ phương án xử lý những tồn tại tại dự án.

Cư dân HH Linh Đàm mong muốn được tiếp tục sinh sống ổn định tại nơi đã gắn bó nhiều năm.

Trong khi đó, không chỉ lo lắng về nguy cơ phải di dời, nhiều cư dân còn cho rằng họ đang phải đối mặt với những hệ lụy từ sai phạm mà bản thân không gây ra. Một cư dân khác cho biết gia đình đã sinh sống tại HH Linh Đàm khoảng 10 năm, mua căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư với số tiền lớn.

"Giá mua mỗi căn tùy diện tích, có căn chênh 100 triệu đồng, có căn 200-300 triệu đồng. Thời điểm đó, chủ đầu tư được phép bán nhà, ngân hàng cũng đồng ý cho người dân vay tiền mua căn hộ. Người dân chúng tôi cứ nghĩ mọi việc đều hợp pháp nên mới bỏ tiền mua nhà", người này chia sẻ.

Theo cư dân, phần lớn người sinh sống tại đây có thu nhập không cao, nhiều người đã nghỉ hưu hoặc có con nhỏ. Vì vậy, thông tin về việc xử lý các sai phạm tại dự án khiến họ không khỏi lo lắng, bởi nếu phải di chuyển nơi ở, cuộc sống của các gia đình sẽ bị xáo trộn.

"Nhận được thông tin này, chúng tôi rất buồn và lo lắng. Những sai phạm do người khác gây ra nhưng cuối cùng người dân lại phải chịu ảnh hưởng. Chủ đầu tư sai thì cần xử lý chủ đầu tư, còn người dân đã mua nhà, sinh sống ổn định thì mong muốn được tiếp tục ở lại", cư dân bày tỏ.

Người dân cho biết điều họ quan tâm nhất hiện nay là phương án xử lý sai phạm tại dự án và quyền lợi của những người đã mua nhà.

Người này cho biết, với những gia đình đã nghỉ hưu, việc chuyển đến nơi ở mới không hề đơn giản bởi họ đã gắn bó với khu chung cư suốt nhiều năm. Đối với các gia đình có con nhỏ, việc thay đổi nơi ở còn ảnh hưởng đến công việc, trường học và sinh hoạt thường ngày của các thành viên.

"Chúng tôi về hưu rồi, chuyển đi nơi khác cũng khó vì đã gắn bó với nơi này. Còn các cháu nhỏ đang học hành, sinh hoạt ổn định, nếu phải di chuyển sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Mong muốn của chúng tôi là sau khi xử lý sai phạm của chủ đầu tư, cơ quan chức năng có phương án để các tòa nhà được tiếp tục tồn tại và sớm cấp sổ hồng cho cư dân. Người dân chỉ mong được sống ổn định, chứ hôm nay nghe thông tin này, ngày mai lại có thông tin khác thì cuộc sống rất bất an", người này nói.