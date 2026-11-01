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Phú Quốc bàn giao hơn 200 nền tái định cư phục vụ APEC 2027

| | Bất động sản

Hơn 200 nền tái định cư được bàn giao cho người dân tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), tạo điều kiện để các hộ sớm ổn định cuộc sống sau khi nhường đất thực hiện các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Ngày 1/11, tại UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao nền tái định cư phục vụ các dự án chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Tham dự buổi lễ có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phú Quốc bàn giao hơn 200 nền tái định cư phục vụ APEC 2027- Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu.

Anh Đào Nhật Trường, người dân khu phố 6, đặc khu Phú Quốc, cho biết rất phấn khởi khi dự án được triển khai nhanh chóng, giúp người dân sớm có nơi ở mới.

Niềm vui của người dân trong ngày nhận nền tái định cư là kết quả từ quá trình triển khai khẩn trương các dự án phục vụ APEC 2027. Theo đó, từ giữa năm 2025, thực hiện Quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ, Phú Quốc triển khai 4 khu tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn ngân sách địa phương. Đến nay, địa phương đã bố trí hơn 3.456 tỷ đồng cho các dự án.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng. Khoảng 2.600 nền tái định cư đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tạo điều kiện để địa phương tổ chức bàn giao cho người dân theo kế hoạch.

Phú Quốc bàn giao hơn 200 nền tái định cư phục vụ APEC 2027- Ảnh 2.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trao quyết định bàn giao nền tái định cư cho người dân thuộc các dự án phục vụ APEC 2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ghi nhận, biểu dương sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền đặc khu Phú Quốc, các nhà thầu và đơn vị thi công trong quá trình triển khai các khu tái định cư.

Theo ông Tùng, APEC 2027 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá đất nước, con người Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng. Trong đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai các công trình phục vụ sự kiện.

Phú Quốc bàn giao hơn 200 nền tái định cư phục vụ APEC 2027- Ảnh 3.

Người dân phấn khởi nhận nền tái định cư, chia sẻ niềm vui cùng lãnh đạo địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh quan điểm lấy sự ổn định cuộc sống của người dân làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã chủ động bố trí 100% nguồn vốn ngân sách địa phương cho các dự án tái định cư, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

“Buổi lễ bàn giao nền tái định cư không chỉ dừng lại ở việc giao đất, mà quan trọng hơn là nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng hộ để cùng tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn kinh tế, yên tâm xây nhà, làm ăn và ổn định cuộc sống”, ông Tùng nhấn mạnh.

Theo Nhật Huy

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