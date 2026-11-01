Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện liên danh duy nhất muốn làm dự án hơn 9.000 tỷ đồng tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Liên danh TPM360 - NMID là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu dự án Mở rộng Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ. Dự án có diện tích khoảng 90,76 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 9.384 tỷ đồng.

Lộ diện liên danh duy nhất muốn làm dự án hơn 9.000 tỷ đồng tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hải Phòng vừa công bố biên bản mở thầu dự án. Theo biên bản mở thầu được công bố, liên danh TPM360 - NMID là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu.

Công trình được triển khai tại phường An Hải và phường Lê Lợi, TP. Hải Phòng, với quy mô sử dụng đất khoảng 90,76 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 9.384 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ không đồng nghĩa liên danh này đã chính thức được lựa chọn thực hiện dự án. Hồ sơ vẫn cần được đánh giá theo các tiêu chí, điều kiện trong hồ sơ mời thầu và quy định hiện hành.

Theo định hướng đầu tư, dự án sẽ hình thành khu đô thị hỗn hợp đa chức năng, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và các công trình phục vụ đời sống dân cư. Cơ cấu sản phẩm dự kiến có nhà ở thương mại để bán, gồm nhà liền kề và biệt thự; nhà ở xã hội dạng chung cư.

Bên cạnh quỹ nhà ở, dự án còn bố trí các công trình văn hóa, thể dục thể thao, y tế và giáo dục. Các hạng mục này nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi của cư dân khi khu đô thị được đưa vào khai thác.

Không gian công cộng cũng là một phần trong cơ cấu đầu tư, với hệ thống công viên, cây xanh và sân chơi. Ngoài ra, dự án sẽ có các công trình thương mại, dịch vụ, giao thông, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật phục vụ toàn khu.

Trước đó, Hải Phòng cũng mở thầu 2 khu đô thị gần 17.000 tỷ. Cụ thể, theo biên bản mở thầu được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng công bố ngày 20/10, liên danh CTCP Đầu tư và Phát triển Ecolives - CTCP Đầu tư và Phát triển EcoCapital là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu Dự án Khu đô thị mới tại phường Hải An.

Khu đô thị mới tại phường Hải An có tổng vốn đầu tư hơn 13.695 tỷ đồng, quy mô đất dự kiến gần 161 ha, gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội và hệ thống công trình dịch vụ.

Đối với dự án khu đô thị tại phường An Dương, TP. Hải Phòng, Sau thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và gia hạn một lần để thu hút thêm nhà đầu tư, chỉ Công ty CP Phát triển đô thị An Dương HP nộp hồ sơ dự thầu.

Dự án được UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2548 ngày 30/6/2025. Theo kế hoạch, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 20,2 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.781 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có duy nhất một bãi biển lọt top 100 đẹp nhất thế giới nằm trên hòn đảo rộng 8,7ha tên rất lạ, ít người biết: Sắp đón khách trở lại sau 6 năm đóng cửa

Việt Nam có duy nhất một bãi biển lọt top 100 đẹp nhất thế giới nằm trên hòn đảo rộng 8,7ha tên rất lạ, ít người biết: Sắp đón khách trở lại sau 6 năm đóng cửa Nổi bật

Diễn biến mới nhất về dự án sân bay trị giá 3.900 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Diễn biến mới nhất về dự án sân bay trị giá 3.900 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam Nổi bật

Việt Nam sẽ xây sân bay trên hòn đảo tiền tiêu ở cực Tây Nam Tổ quốc: Rộng hơn 271ha, có đường băng dài 2.400m, đón máy bay Airbus A321

Việt Nam sẽ xây sân bay trên hòn đảo tiền tiêu ở cực Tây Nam Tổ quốc: Rộng hơn 271ha, có đường băng dài 2.400m, đón máy bay Airbus A321

19:34 , 01/11/2026
Cận cảnh nhà 'siêu mỏng' rộng 2m, giá hơn 20 tỷ đồng

Cận cảnh nhà 'siêu mỏng' rộng 2m, giá hơn 20 tỷ đồng

18:29 , 01/11/2026
Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng lúc này cần lưu ý gì?

Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng lúc này cần lưu ý gì?

17:30 , 01/11/2026
'Chuyển động' mới tại dự án nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng

'Chuyển động' mới tại dự án nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng

16:28 , 01/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên