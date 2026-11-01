'Chuyển động' mới tại dự án nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng

UBND TP.Hà Nội mới đây đã ban hành Quyết định số 5960/QĐ-UBND về việc giao 2.983,8m² đất tại xã Sơn Đồng cho Công ty CP phát triển bất động sản Thành Đô Capital (Thành Đô Capital) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng.

Dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 10/11/2025.

Chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký quyết định giao đất. Nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND TP giao UBND xã Sơn Đồng chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương,....

Thành Đô Capital có trách nhiệm liên hệ với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để xác định diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa (nếu có) trong phạm vi ranh giới Dự án, làm cơ sở xác định khoản tiền phải nộp theo quy định; nộp các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có),...

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Thành Đô Capital phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn.

Hết thời hạn được gia hạn mà Thành Đô Capital vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Chủ tịch UBND TP thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Về Thành Đô Capital, doanh nghiệp này được thành lập vào cuối tháng 12/2022 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư thương mại và kỹ thuật công nghiệp Thành Đô; đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà không để ở.

Thời điểm này, ông Trần Đình Sơn (SN 1958)- Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật đồng thời cũng là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 23/7/2025, doanh nghiệp đổi tên thành như hiện tại; đồng thời, bà Đàm Thị Phương Anh (SN 1993) đảm nhiệm vị trí thay ông Trần Đình Sơn.

Sau nhiều lần điều chỉnh đến đầu tháng 11/2025, vốn điều lệ của Thành Đô Capital ở mức 350 tỷ đồng. Ông Trần Đình Sơn quay trở lại giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ông Trần Đình Sơn cũng là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và là cổ đông sáng lập của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu đô thị Tây Đô (Công ty Tây Đô).

Công ty Tây Đô mới được thành lập vào trung tuần tháng 8/2026; hoạt động chính trong lĩnh vực Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Cổ đông sáng lập còn lại góp 465,5 tỷ đồng, tương ứng 95% vốn của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Văn Nhật.

Ông Nhật và ông Trần Đình Sơn còn cùng "song hành" tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thịnh Vượng 369. Đây cũng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và mới chỉ thành lập từ tháng 6/2026.

Vốn điều lệ thời điểm thành lập của Thịnh Vượng 369 ở mức 99 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Trần Thị Lương 70%; Nguyễn Văn Nhật 22,9% và Trần Đình Sơn 1%.

Trong số 3 thể nhân kể trên, bà Trần Thị Lương từng đứng tên và là chủ sở hữu Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holdings (An Bình Phát Holdings). Trước bà Lương, vị trí này do ông Trần Đình Sơn đảm nhiệm.

Tính đến tháng 7/2026, An Bình Phát Holdings có vốn điều lệ 500 tỷ đồng với 3 cổ đông: Lương Thị Xuân 50%; Nguyễn Văn Nam 20% và Lê Hồng Quân 30%. Ông Lê Hồng Quân (SN 1997) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đầu tháng 8/2026, An Bình Phát Holdings được giao 11.742,1 m2 (gần 1,2ha) đất tại phường Bồ Đề (Hà Nội) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội HH5 Long Biên.

Theo quyết định, trong tổng diện tích đất được giao có 9.393,7m² để xây dựng nhà ở xã hội (nhà chung cư cao tầng).

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung. TP.Hà Nội yêu cầu An Bình Phát Holdings liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa theo quy định.

Phần diện tích 2.348,4m² còn lại được giao để xây dựng nhà ở thương mại (nhà ở liền kề), cũng theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, với thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Chủ đầu tư liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất; tiền sử dụng đất tạm nộp; xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa (sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất tạm nộp theo quy định).