Khởi tố Tổng Giám đốc sinh năm 1993 cùng nhóm đối tượng lừa đảo tiền cọc mua bất động sản

Ngày 30/10, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Phong, Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa, Phan Thị Bạch Quế về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TPHCM).

Trong đó, Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1993, ngụ phường Bình Trị Đông) làm Tổng Giám đốc Công ty Bảo Phúc.

Phong cùng các đối tượng chủ chốt của công ty sử dụng nhiều pháp nhân để chỉ đạo nhân viên đăng tin giả về nhà, đất giá rẻ trên mạng. Khi khách hàng liên hệ, nhân viên báo “đã bán hết” rồi chở khách bằng xe 45 chỗ hoặc 7 chỗ chuẩn bị sẵn, đưa đi xem đất tại các xã thuộc tỉnh Tây Ninh (Long An trước đây).

Tại đây, nhóm này sử dụng sơ đồ dự án phân lô phối cảnh, đưa đi xem nhà đẹp, quảng cáo thu lời cao; đồng thời, bố trí "chim mồi" đóng giả khách mua, giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản để thao túng tâm lý, thúc đẩy nạn nhân nộp tiền đặt cọc rồi tiếp tục đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt.

Khám xét khẩn cấp tại các địa điểm của Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Phong, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu kinh doanh bất động sản từ năm 2024 đến 2026, hợp đồng đặt cọc, máy tính, dữ liệu điện tử và con dấu.

Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng của 3 bị hại. Tài liệu thu giữ còn thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký hàng trăm hợp đồng đặt cọc, thu hàng chục tỷ đồng. Hiện công an đã làm việc với 28 bị hại và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan CSĐT thông báo ai là nạn nhân bị Công ty Bảo Phúc lừa đảo, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM để giải quyết; đồng thời, yêu cầu các cá nhân từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty liên quan đến trình diện tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, để hưởng chính sách khoan hồng.