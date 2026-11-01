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Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương

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Chùa Nhẫm Dương - Thánh Quang tự (TP Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần thuộc Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Danh lam cổ tự này nổi bật với các di chỉ khảo cổ xương, răng hóa thạch các loài động vật có niên đại cách đây 30.000-50.000 năm và nhiều di vật từ thời kỳ Đông Sơn, Đông Hán đến Đinh - Lý - Trần - Lê...

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Chùa Nhẫm Dương - Thánh Quang Tự, một danh lam cổ tự nổi tiếng Xứ Đông, tọa lạc dưới chân núi Nhẫm Dương, thuộc phường Nhị Chiểu (TP Hải Phòng﻿). Cổ tự nằm trong quần thể núi đá vôi Kinh Môn, tọa lạc theo thế gối sơn đạp thủy, hướng ra dòng sông Kinh Môn uốn lượn, hữu tình.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 2.

Chùa Nhẫm Dương gồm các hạng mục: Phật điện, nhà Tổ, nhà khách, vườn tháp cùng hệ thống hang động, tạo nên một quần thể kiến trúc hài hòa giữa không gian thờ tự và phong cảnh thiên nhiên.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 3.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 4.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 5.

Ngôi chùa được cho là khởi dựng từ thời Trần (thế kỷ XIII) thuộc Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Đến thế kỷ XVII, chùa trở thành chốn tổ phái Tào Động Việt Nam do thiền sư Thủy Nguyệt trụ trì.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 6.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 7.

Qua thăng trầm lịch sử cách mạng hàng trăm năm, ngôi chùa nhiều lần được chính quyền, nhân dân địa phương trùng tu, tôn tạo và hiện nay có kiến trúc theo hình chữ công, gồm: tiền đường, thiêu hương và thượng điện.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 8.

Nổi bật trong số các hang động ở chùa Nhẫm Dương là động Thánh Hóa, nơi còn lưu giữ tầng văn hóa cổ sinh, khảo cổ học dày tới 4 m.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 9.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 10.

Chùa Nhẫm Dương có gần 30 hang động trong lòng núi đá vôi. Điển hình là hang Tĩnh Niệm và hang Thánh Hóa (ảnh phải).

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 11.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 12.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 13.

Trong động Thánh Hóa còn lưu giữ tầng văn hóa cổ sinh, khảo cổ học dày tới 4 m. Các nhà khảo cổ đã khai quật, tìm thấy xương, răng của nhiều động vật cổ sinh như: tê giác, voi, nai, lợn rừng, nhím, gấu... Đặc biệt là đười ươi có niên đại 30.000-50.000 năm tuổi.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 14.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 15.

Nhiều di vật, cổ vật thời kỳ từ Đông Sơn, Đông Hán đến Đinh - Tiền Lê, Lý - Trần, Lê sơ - Mạc - Lê Trung Hưng - Hậu Lê, Nguyễn... được phát hiện, khai quật.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 16.

Vật liệu kiến trúc và trang trí kiến trúc thời Trần được tìm thấy trong các hang động ở chùa Nhẫm Dương được phát hiện, trưng bày trong chùa. Các di vật khảo cổ đã góp phần khẳng định truyền thống định cư, sinh hoạt, giao thương liên tục của người tiền sử xưa và người Việt trong lịch sử cận và hiện đại ở khu vực chùa và vùng cửa sông Bạch Đằng, dãy núi Yên Tử.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 17.

Trong khuôn viên chùa còn có hai ngôi mộ tháp của Đệ nhất tổ Thủy Nguyệt thiền sư (Viên Quang bảo tháp, năm 1704), Đệ nhị tổ Tông Diễn thiền sư (Diệu Quang bảo tháp, năm 1709), được dựng đầu thế kỷ XVIII.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 18.

Sân chùa cũng còn cây thị cổ thụ khoảng 800 năm tuổi.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 19.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 20.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 21.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 22.

Bên cạnh những giá trị về văn hóa, lịch sử, di chỉ khảo cổ, cổ vật, chùa Nhẫm Dương nằm dưới chân núi đá vôi còn có phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng.

Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương- Ảnh 23.

Với những giá trị nổi bật, tháng 7/2025, chùa Nhẫm Dương được UNESCO công nhận, ghi danh là một trong 12 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại KDL quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng). Vòng chung khảo toàn quốc diễn ra vào tối 10/10 tại quảng trường Dragon Beach Đồ Sơn.

Hành trình tại ngôi nhà chung, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia nhiều trải nghiệm tại TP Hải Phòng, như: Khu di tích di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, Vịnh Lan Hạ - Quần đảo Cát Bà, làng trẻ em SOS Hải Phòng, trung tâm điều dưỡng người có công Đồ Sơn, trải nghiệm làng gốm Chu Đậu, trồng rừng ngập mặn, dọn sạch bãi biển Đồ Sơn...

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức vào tối 7/11, tại quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Sự kiện cũng là dịp để thành phố quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh về mảnh đất và con người của một Thành phố cảng Anh hùng - Xứ Đông văn hiến.

Theo Nguyễn Hoàn - Quốc Nam

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