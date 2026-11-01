Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương

Vật liệu kiến trúc và trang trí kiến trúc thời Trần được tìm thấy trong các hang động ở chùa Nhẫm Dương được phát hiện, trưng bày trong chùa. Các di vật khảo cổ đã góp phần khẳng định truyền thống định cư, sinh hoạt, giao thương liên tục của người tiền sử xưa và người Việt trong lịch sử cận và hiện đại ở khu vực chùa và vùng cửa sông Bạch Đằng, dãy núi Yên Tử.