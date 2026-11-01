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Người dân TP.HCM tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng dự án sau hơn 10 năm

| | Bất động sản

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án mở rộng đường Lương Định Của (TP.HCM) ghi nhận chuyển động mới khi nhiều hộ dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc đường Lương Định Của (phường Bình Trưng, TP.HCM), nhiều căn nhà mặt tiền đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Tại khu vực gần nút giao An Phú, công nhân cùng máy móc, phương tiện khẩn trương phá dỡ những ngôi nhà đã được người dân bàn giao.

Nhiều căn đã được tháo dỡ hoàn toàn, phạm vi giải tỏa tại một số vị trí lùi sâu hàng chục mét so với hiện trạng. Sau khi phá dỡ, công nhân tiếp tục thu dọn vật liệu, giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, phần đất đang được giải phóng mặt bằng tại khu vực này còn nằm trong phạm vi xây dựng nhánh cầu nối đường Lương Định Của với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do đó, tiến độ bàn giao mặt bằng không chỉ tác động đến dự án mở rộng đường Lương Định Của mà còn liên quan đến một hạng mục của nút giao An Phú.

Hiện đoạn đường từ Nguyễn Hoàng đến Trần Não đã hoàn thành. Riêng đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Thị Định, gần nút giao An Phú, vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng mặt bằng.

Đường Lương Định Của dài gần 2,5km, kéo từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định. Dự án mở rộng tuyến đường được triển khai từ năm 2015, với tổng mức đầu tư khoảng 826 tỷ đồng. Theo thiết kế, mặt đường được mở rộng từ 7-8m lên 30m, quy mô 6 làn xe.

Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 22.012m², ảnh hưởng đến 66 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức. Trong đó, 27 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ, 40 trường hợp giải tỏa một phần. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tạm tính hơn 1.641 tỷ đồng.

Trong tháng 9 và tháng 10, UBND phường Bình Trưng đã tổ chức 2 đợt công bố chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Qua đó, có 38 trường hợp đồng thuận, nhận tiền và sớm bàn giao hơn 8.400m² mặt bằng, với tổng kinh phí hơn 678 tỷ đồng.

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thuộc lộ giới đường Lương Định Của. Theo sơ đồ Gantt, quy trình thực hiện gồm 16 bước, đặt mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/11.

Việc người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng được kỳ vọng tạo điều kiện để các chủ đầu tư tiếp tục triển khai những hạng mục còn lại của hai dự án.

Qua đó, tăng cường kết nối đường Lương Định Của với nút giao An Phú và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây , đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị khu vực.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của (TP Thủ Đức cũ) khởi công từ tháng 4/2015 (tổng mức đầu tư 826 tỷ đồng), kỳ vọng giải quyết bài toán hạ tầng và giảm ùn tắc khu Đông TP.HCM. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Theo Lương Ý/VTCnews

VTC News

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