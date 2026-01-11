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Một vùng núi phía Bắc có suối khoáng nóng gần 70 độ C - nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây quần thể nghỉ dưỡng "độc nhất vô nhị" 650 ha, có khoáng nóng dẫn đến từng căn biệt thự

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Một vùng núi phía Bắc có suối khoáng nóng gần 70 độ C - nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây quần thể nghỉ dưỡng "độc nhất vô nhị" 650 ha, có khoáng nóng dẫn đến từng căn biệt thự

Khách sạn Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang nằm trong Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang đã công bố ưu đãi khai trương, thời gian lưu trú từ ngày 20/11/2026.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Mỹ Lâm chuẩn bị đón khách

Theo thông tin trên website Vinpearl, Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang đã công bố chương trình ưu đãi khai trương từ ngày 17/9/2026. Thời gian lưu trú áp dụng từ ngày 20/11 đến 20/12/2026, với giá phòng được giới thiệu từ 1,53 triệu đồng mỗi đêm trước các ưu đãi dành cho khách hàng.

Khách sạn nằm tại khu vực suối khoáng nóng Mỹ Lâm, có 235 phòng nghỉ, được thiết kế theo cảm hứng Nhật Bản và tích hợp các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, tổ chức sự kiện. Từ đây, du khách có thể kết nối với các tiện ích khác trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Mỹ Lâm.

Một vùng núi phía Bắc có dòng suối khoáng nóng gần 70 độ C - nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây quần thể nghỉ dưỡng "độc nhất vô nhị" 650 ha, có khoáng nóng dẫn đến từng căn biệt thự - Ảnh 1.

Cùng với khách sạn, VinWonders Tuyên Quang được giới thiệu là công viên giải trí chủ đề Nhật Bản đầu tiên tại miền Bắc, dự kiến mở cửa trong tháng 12/2026. Các hạng mục liên quan đến khoáng nóng và sân golf cũng được phát triển trong cùng hệ sinh thái.

Theo thông tin từ chính quyền phường Mỹ Lâm công bố ngày 11/9/2026, Vinpearl Tuyên Quang có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 vị trí tại 4 phân khu gồm VinWonders Mỹ Lâm, Vinpearl Golf Mỹ Lâm, Vinpearl Seiko Onsen Tuyên Quang và Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang. Các vị trí trải rộng từ du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng đến vui chơi giải trí.

Quần thể gần 650ha gồm khu đô thị nghỉ dưỡng và sân golf

Ngày 17/12/2025, Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp khu thể dục thể thao, sân golf Mỹ Lâm tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, toàn quần thể có quy mô gần 650ha, gồm khu đô thị an cư và nghỉ dưỡng khoảng 540ha cùng tổ hợp thể dục thể thao, sân golf khoảng 109ha.

Một vùng núi phía Bắc có dòng suối khoáng nóng gần 70 độ C - nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây quần thể nghỉ dưỡng "độc nhất vô nhị" 650 ha, có khoáng nóng dẫn đến từng căn biệt thự - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án

Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm được quy hoạch theo mô hình đô thị kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Điểm đáng chú ý là các biệt thự được thiết kế để dẫn nguồn khoáng nóng tới từng căn. Không gian dự án còn có hệ mặt nước, công viên sinh thái, quảng trường mở và các tiện ích vui chơi, giải trí.

Liền kề khu đô thị là Tổ hợp khu thể dục thể thao và sân golf Mỹ Lâm, với diện tích khoảng 109ha. Theo quy hoạch được công bố, sân golf có 18 hố, được thiết kế theo địa hình đồi núi và mặt nước tự nhiên.

Hai dự án nằm gần trung tâm thành phố Tuyên Quang trước đây, kết nối với Quốc lộ 2, Quốc lộ 37 và tuyến cao tốc Hà Nội - Tuyên Quang, Tuyên Quang - Hà Giang. Vị trí này được kỳ vọng hỗ trợ phát triển du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Theo Vingroup, quần thể sở hữu lợi thế “độc nhất vô nhị”: nguồn suối khoáng nóng tự nhiên Mỹ Lâm - một trong những mỏ khoáng quý giá của Tuyên Quang được chứng nhận đạt chuẩn nước khoáng Onsen Nhật Bản. Cùng với núi non, sông hồ tự nhiên kỳ vĩ, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf Mỹ Lâm có sẵn điều kiện lý tưởng để phát triển mô hình đô thị nghỉ dưỡng “resort suối khoáng giữa thiên nhiên”, gắn với chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Mỹ Lâm được biết đến với nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, một trong những tài nguyên du lịch đặc trưng của Tuyên Quang. Theo thông tin được giới thiệu trên hệ thống VinWonders, mạch khoáng tại đây nằm ở độ sâu hơn 150m, nhiệt độ tự nhiên khoảng 67-69 độ C.

Nguồn khoáng nóng là cơ sở để Vingroup phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Trong hệ sinh thái tại Mỹ Lâm, Vinpearl Seiko Onsen Tuyên Quang được giới thiệu với các trải nghiệm tắm khoáng theo phong cách Nhật Bản, gồm bể khoáng trong nhà và ngoài trời, bể nóng - lạnh, khu xông hơi và các liệu pháp chăm sóc cơ thể.

Bên cạnh tắm khoáng, khách lưu trú còn có thể sử dụng dịch vụ tại khách sạn, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại VinWonders hoặc trải nghiệm sân golf 18 hố. Việc kết hợp nhiều loại hình dịch vụ trong cùng khu vực tạo điều kiện hình thành điểm đến có khả năng phục vụ các nhóm khách nghỉ dưỡng, gia đình và người chơi golf.

Ngọc Lan

Việt Nam hàng ngày

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