"Siêu" cầu vượt sông Hồng hơn 20.000 tỷ đồng có trụ cao nhất Việt Nam do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng: Đang tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến

Cầu Tứ Liên đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng, 15 mũi thi công hoạt động đồng thời

Theo thông tin cập nhật tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống ngày 29/10, với cầu Tứ Liên, sản lượng đã đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, khối lượng thực hiện đạt khoảng 35-40%.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công ngày 19/5/2025 với tổng vốn 20.171 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu gồm Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc, Tập đoàn Vingroup và một số đối tác khác.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến di chuyển đường điện cao thế, trạm biến áp, hệ thống cấp nước và thông tin liên lạc. Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng tại khu vực cầu Tứ Liên trước ngày 10/11.

Công trường thi công cầu Tứ Liên. (Ảnh chụp hồi tháng 8/2026)

Trước đó, tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 9/9, dự án ghi nhận sản lượng thi công đạt 1.843 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 9.418 tỷ đồng, tương đương 19,57%. Khi đó, các nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến.

Cây cầu dài 11,5 km, tháp cầu chính cao 185 m

Cầu Tứ Liên và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 11,5 km, gồm cầu chính dài khoảng 1 km, đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 4,5 km và tuyến đường nối trên địa bàn Đông Anh dài khoảng 6 km.

Công trình được thiết kế với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 làn đi bộ. Cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, bề rộng khoảng 43 m, nhịp chính bằng thép dài 500 m và trụ tháp cao khoảng 185 m.

Hình ảnh phối cảnh cầu Tứ Liên.

Dự án còn bao gồm hệ thống đường dẫn, cầu dẫn, cầu thép, các nút giao với đường Nghi Tàm và đường Trường Sa, hầm chui cùng những hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nỗ lực rút ngắn thời gian thi công xuống còn 24 tháng, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và kiểm soát chi phí.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, dự án được thúc đẩy để phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Tuy nhiên, tại thời điểm cập nhật cuối tháng 10/2026, một số hạng mục vẫn cần đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng mục tiêu này.

Tăng kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội

Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ tạo thêm trục kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc và Đông Bắc sông Hồng, đồng thời tăng khả năng liên kết với các khu vực phát triển mới tại Đông Anh.

Công trình cũng được kỳ vọng cải thiện kết nối đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và các tuyến giao thông liên vùng, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị của Thủ đô.

Cầu Tứ Liên là một trong những dự án hạ tầng giao thông lớn đang được Hà Nội đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn 2026-2027. Cùng với các cây cầu vượt sông Hồng và sông Đuống khác, dự án được kỳ vọng tăng cường năng lực kết nối giữa hai bờ sông, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông và phát triển kinh tế - xã hội.