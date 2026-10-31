Novaland lãi hơn 2.800 tỷ sau 9 tháng, dự án Aqua City chính thức mở bán trở lại vào hôm nay

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ghi nhận hơn 10.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.873 tỷ đồng, tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm. Cùng với kết quả tài chính ghi nhận trong kỳ, Novaland tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc, hoàn thiện pháp lý và triển khai kinh doanh tại các dự án trọng điểm, trong đó Aqua City mở bán từ ngày 31/10/2026.

Trong Quý 3/2026, doanh thu thuần từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 5.038 tỷ đồng, ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Aqua City, Victoria Village, Sunrise Riverside… Bên cạnh đó, doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 82 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 3/2026 đạt hơn 1.102 tỷ đồng, tăng 2.256 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đóng góp đáng kể từ việc tăng lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án, hoạt động hợp tác đầu tư và từ biến động tỷ giá hối đoái.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Tập đoàn đạt gần 258.815 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho ghi nhận 157.246 tỷ đồng, trong đó quỹ đất và bất động sản đang xây dựng chiếm 94,5%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng tồn kho khác.

Được biết, trước đó ngày 14/09/2026, Novaland được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu số 431/GCN-UBCK. Theo phương án chào bán, Tập đoàn dự kiến phát hành 800.689.324 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng, nhằm thực hiện các nghĩa vụ tài chính và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/11/2026; đăng ký và nộp tiền đến ngày 26/11/2026.

Ngày 19/10/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 10392/UBCK-QLCB liên quan đến báo cáo kết quả chuyển đổi 10 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành 1.737.080 cổ phiếu cho BNP Paribas Financial Markets, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.

Trong 9 tháng đầu năm, các dự án do Novaland làm chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển đã bàn giao 1.318 sản phẩm và cấp 1.387 sổ hồng. Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh thi công và bàn giao.

Đối với bất động sản đô thị trung tâm TP.HCM, Victoria Village tiếp tục đẩy mạnh bàn giao sau khi đón những cư dân đầu tiên từ cuối tháng 06/2026. Tính đến cuối tháng 09, dự án đã bàn giao hơn 920 căn hộ; các hạng mục tiện ích và vận hành trọng yếu phục vụ cư dân đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Tại The Grand Manhattan và The Park Avenue, Tập đoàn tiếp tục thúc đẩy thi công, hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch của từng dự án; riêng The Grand Manhattan hướng đến bàn giao trong Quý 4/2026.

Tại Aqua City, tiếp nối cột mốc bàn giao những sổ hồng đầu tiên vào tháng 07/2026, dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10/2026. Đây là bước chuyển từ tháo gỡ vướng mắc sang đẩy mạnh kinh doanh và khai thác giá trị dự án.

Đối với bất động sản du lịch, tại NovaWorld Phan Thiet, khách sạn Novotel Phan Thiet đang được hoàn thiện, hướng đến vận hành trong Quý 1/2027; công trình chăm sóc sức khỏe quy mô 5.400m² cũng đang được triển khai.

Tại NovaWorld Ho Tram, Happy Beach Villas tiếp tục đón cư dân mới, trong khi các hoạt động vui chơi, giải trí tại NovaDreams Ho Tram góp phần gia tăng sức hút du lịch và sức sống cho dự án.