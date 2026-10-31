Văn Phú báo lãi 221 tỷ trong 9 tháng đầu năm nhờ tăng tốc mở bán các dự án tại Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú, kết thúc 9 tháng đầu năm 2026 công ty ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 1.284,4 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng giai đoạn năm trước.

Điều này giúp lợi thuận thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ (lợi nhuận gộp) đạt mức 481,9 tỷ đồng, tăng 68,9% so với cùng giai đoạn năm trước. Còn biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng từ mức 34,6% của giai đoạn 9 tháng đầu năm 2025 lên mức 37,5% của giai đoạn 9 tháng đầu năm 2026.

Giá trị khoản mục "Người mua trả tiền trước ngắn hạn" và "Hàng tồn kho" lần lượt ở mức 1.075,9 tỷ đồng và 6.940,8 tỷ đồng tính tới ngày 30/9/2026, tăng lần lượt 3% và hơn 32% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, số tiền được khách hàng ứng trước để đặt mua các sản phẩm do doanh nghiệp phân phối tập trung chủ yếu ở dự án Yên Phong – Bắc Ninh (225 tỷ), dự án Vlasta – Thủy Nguyên (287 tỷ) và dự án Vlasta Premier – Phú Thuận (554 tỷ).

Còn giá trị hàng tồn kho chủ yếu tập trung tại các dự án như Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TPHCM), Vlasta Premier - Phú Hội (Huế).

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Văn Phú báo lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 286,2 tỷ đồng và 221 tỷ đồng.

Được biết thời gian qua, doanh nghiệp đã tập trung vào công tác bàn giao sản phẩm tại các dự án đã mở bán trong giai đoạn trước đó. Đơn cử, dự án Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) lần lượt ghi nhận khoản doanh thu trị giá 576,7 và 480 tỷ đồng, đồng thời tập trung bán hàng dự án mới tại thị trường phía Nam – dự án Vlasta Premier - Phú Thuận (TPHCM) với doanh số đạt được 1.263 tỷ đồng.

Với riêng dự án Vlasta - Thuỷ Nguyên, đại diện Văn Phú cho biết đã phân phối 339 sản phẩm tính tới ngày 30/9/2026. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phân phối thêm 200 sản phẩm trong những tháng còn lại của năm 2026. Còn với dự án Vlasta Premier - Phú Hội (Huế), doanh nghiệp dự kiến sẽ mở bán và ghi nhận dòng tiền từ dự án trong quý 4/2026.

Hai dự án này dự kiến bổ sung nguồn lực tài chính đáng kể cho Văn Phú trong cao điểm sản xuất, kinh doanh cuối năm. Đồng thời, giảm áp lực hàng tồn kho và dư nợ.

Cùng với đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú của doanh nghiệp tiếp tục mang lại nguồn thu ổn định, tạo dòng tiền để duy trì hoạt động thường xuyên từ các dự án: Oakwood Residence Ha Noi, khu nghỉ dưỡng Auko Eco-Wellness Lodges tại Phong Nha (Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị). Riêng dự án dự án Oakwood Residence Ha Noi mang về doanh thu bình quân 200 tỷ đồng mỗi năm, tương ứng 50 tỷ đồng mỗi quý.

Bên cạnh các dự án đang và sắp mở bán, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1 (phường Thủ Đức) kết nối vành đai 2 với hạ tầng của TPHCM do đơn vị thành viên của Văn Phú triển khai cũng đang được chính quyền TPHCM tháo gỡ từng bước. Hiện doanh nghiệp đã nhận được 2/4 lô đất đối ứng tại trung tâm TPHCM để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh thu hồi vốn.

Cụ thể, lô đất số 132 đường Đào Duy Từ, phường Diên Hồng với diện tích hơn 10.000m2 được quy hoạch xây chung cư kết hợp thương mại dịch vụ. Còn lô đất số 12 đường Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc với diện tích gần 1000m2 được quy hoạch xây nhà ở kết hợp văn phòng. Đây là nguồn bổ sung không nhỏ vào quỹ đất các khu vực trung tâm trong bối cảnh giá đất đầu vào tăng, đồng thời giảm đáng kể áp lực nợ từ dự án BT cho Doanh nghiệp.



