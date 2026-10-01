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Thành phố giàu nhất nước ta sắp có nút giao nhiều tầng hiện đại, xuất hiện tháp biểu tượng giữa 3 tuyến đường huyết mạch

| | Bất động sản

Phương án kiến trúc nút giao kết nối đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu với Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây gây chú ý với hệ thống cầu vượt nhiều tầng, tháp biểu tượng dáng xoắn cùng hồ nước và các mảng xanh xen kẽ.

Thành phố giàu nhất nước ta sắp có nút giao nhiều tầng hiện đại, xuất hiện tháp biểu tượng giữa 3 tuyến đường huyết mạch- Ảnh 1.

Phối cảnh dư án.

Nút giao thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, tuyến đường dài gần 6km, rộng 60m, có tổng vốn đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Sau cuộc thi tuyển, thành phố đã phê duyệt phương án kiến trúc do liên danh Tư vấn thiết kế B.R và HAS Architecture thực hiện, gồm cầu vượt tuyến chính và nút giao kết nối ba trục giao thông.

Theo thiết kế, nút giao được tổ chức thành nhiều tầng, gồm hệ thống cầu vượt và hầm chui, kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu với các hướng Tân Vạn, Nhơn Trạch, An Phú và Long Thành. Các nhánh cầu được bố trí ở nhiều cao độ nhằm phân tách dòng phương tiện, tạo thuận lợi cho xe chở hàng ra vào cảng, đồng thời hạn chế các điểm xung đột giao thông.

Công trình được xếp cấp đặc biệt, với lưu lượng thiết kế khoảng 82.000 xe con quy đổi mỗi ngày đêm.﻿

Điểm nhấn trong phối cảnh Tháp "Biểu tượng cửa ngõ phía Đông" được bố trí tại khu vực đảo giao thông trung tâm. Công trình có phần thân thu hẹp ở giữa, các mặt chuyển hướng tạo dáng xoắn nhẹ, được thiết kế nhằm tạo điểm nhận diện cho nút giao và cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Mặt bằng thiết kế cho thấy tháp biểu tượng và nhà điều hành được bố trí ở trung tâm nút giao, bao quanh bởi hệ thống nhánh rẽ đa tầng từ N1 đến N7. Đáng chú ý, phương án cũng dành sẵn hành lang cho tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành đi qua khu vực này.

Thành phố giàu nhất nước ta sắp có nút giao nhiều tầng hiện đại, xuất hiện tháp biểu tượng giữa 3 tuyến đường huyết mạch- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án.

Bên cạnh đó, phương án sử dụng hệ thống kết cấu đỡ cầu dạng vòm, mở rộng về hai phía dưới mặt cầu. Lan can bê tông liền mạch kết hợp những đường cong bên dưới tạo hình thức mềm mại cho công trình. Dự án cũng có các đoạn cầu vượt kênh rạch và cầu cạn, trong đó một số vị trí được bố trí đường song hành phía dưới cùng các nhánh lên xuống để kết nối với mạng lưới giao thông địa phương.

Không gian giữa các nhánh cầu được tận dụng để bố trí hồ nước, cây xanh và vườn cảnh. Các đảo giao thông vừa đảm nhiệm chức năng phân luồng phương tiện. Hệ thống chiếu sáng sử dụng các trụ đèn thanh mảnh, ánh sáng vàng ấm kết hợp lan can kim loại màu tối, làm nổi bật kiến trúc công trình về đêm.

Về tổng thể, dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu dài gần 6km, có mặt cắt ngang rộng 60m. Tuyến bắt đầu tại đường Nguyễn Thị Định, gần giao lộ Trương Văn Bang. Đây là tuyến kết nối cụm cảng với Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa khu vực cảng với mạng lưới giao thông liên vùng.

Thành phố giàu nhất nước ta sắp có nút giao nhiều tầng hiện đại, xuất hiện tháp biểu tượng giữa 3 tuyến đường huyết mạch- Ảnh 3.

Hướng tuyến dự án.

Tại nút giao đầu tuyến với đường Nguyễn Thị Định, giai đoạn đầu dự kiến tổ chức giao thông cùng mức bằng đèn tín hiệu. Giai đoạn sau, thành phố sẽ nghiên cứu đầu tư nút giao khác mức bằng một dự án riêng, với phương án cầu vượt hoặc hầm chui.

Theo kế hoạch, dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu được triển khai đến năm 2028. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo hành lang vận tải kết nối trực tiếp cụm cảng với hệ thống cao tốc và đường vành đai, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc trên các tuyến đường xung quanh, đặc biệt là khu vực phía Đông TP.HCM.

Ngọc Linh

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