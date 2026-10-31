Nhịp sống mới ở Thư Lâm

Cư dân mới, từ những khu phố chật hẹp, đông đúc thuộc phường Hồng Hà, gần 500 hộ thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô như cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, chuyển về đây, đang tất bật bắt tay kiến tạo cuộc sống mới.

Ảnh: Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh. Ảnh: Sông Hồng

Hành trình an cư

Đứng giữa khu đất tái định cư Thư Lâm được quy hoạch bài bản và phân lô vuông vắn, ông Nguyễn Văn Chiến (trước ở đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà) nhìn dãy cọc mốc ranh giới còn nguyên màu vôi mới, ánh mắt không giấu nổi xúc động khi nhớ lại những ngày đầu tiên nhận quyết định di dời, phục vụ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của thành phố.

Đã gắn bó mấy chục năm ở khu phố cũ chật hẹp ven sông Hồng, vợ chồng ông trăn trở, trằn trọc nhiều đêm. Ngày rời đi, nhìn ngôi nhà cũ, nơi từng nhành cây, góc phố đã ăn sâu vào tiềm thức, ông Chiến không khỏi ngậm ngùi. Thế nhưng, khi chính thức đặt chân đến Thư Lâm, tận mắt chứng kiến hệ thống hạ tầng hiện đại với đường nội bộ rộng rãi, dây điện hạ ngầm chỉn chu, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ và những thảm cỏ xanh mướt do công nhân Công ty Cây xanh Đông Anh cẩn thận chăm sóc mỗi ngày, mọi băn khoăn, lo lắng trong ông tan biến.

Ông Chiến tâm sự, điều khiến ông hài lòng nhất chính là không gian sống ở đây vô cùng thông thoáng, khác xa cảnh chật chội, cửa nhà san sát của phố cũ. Nơi đến, gia đình ông có điều kiện tự tay thiết kế ngôi nhà theo đúng sở thích, có khoảng sân nhỏ trước nhà trồng hoa, có chỗ để xe rộng rãi. Niềm vui ngày nhận đất lan tỏa khắp vùng đất mới.

Ngay bên cạnh lô đất của ông Chiến, ngôi nhà 5 tầng khang trang, bề thế với tổng mức đầu tư lên tới khoảng 10 tỷ đồng của ông Nguyễn Sơn, một trong những hộ dân di dời phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Tứ Liên, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Căn nhà nổi bật với những mảng tường trát xám phẳng tắp, hàng cây xanh tươi vươn bóng mát trước hiên.

Chủ thầu Vũ Quảng Hưng chỉ tay về phía công trình hồ hởi chia sẻ, đây chính là một trong những ngôi nhà mọc lên trên khu tái định cư. Mỗi ngày trôi qua, ông được chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu khi Khu tái định cư Thư Lâm dần rõ hình hài, diện mạo kiến trúc hiện đại.

Cùng chung niềm vui, anh Trịnh Khải Hoàn, trước ở tại số 63 đường Bạch Đằng (phường Hồng Hà) nhường mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, cũng đang hối hả đôn đốc đội thợ hoàn thiện căn nhà mới của mình. Anh Hoàn cho biết, sau hơn 2 tháng thi công khẩn trương, căn nhà đã xong phần thô và gia đình anh sẽ dọn về đây đón Tết cổ truyền trên mảnh đất Thư Lâm.

Đến đất này, hoàn cảnh của chị Vũ Thị Hương không giống với ông Chiến hay anh Hoàn. Chị Hương vốn sinh sống tại thôn Vân Hà (xã Thư Lâm), bố mẹ đã lớn tuổi, ông bà không chịu được cái ồn ào, khói bụi của làng nghề truyền thống. Nguyện vọng thay đổi không gian sống để ông bà an hưởng tuổi già, chị lăn lộn tìm và may mắn mua lại được một lô đất tại đây.

Chị Hương cho biết, không gian sống thoáng đãng, không khí trong lành cùng hạ tầng đồng bộ tại khu tái định cư Thư Lâm chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho sức khỏe của cha mẹ và sự phát triển của con trẻ.

Thi công nhà mới tại Khu tái định cư Thư Lâm. Ảnh: Hải Ngọc

Điểm tựa của cư dân mới

Một nơi ở mới trở nên thân thuộc bắt đầu từ những điều bình dị nhất, đó là khi cần giải quyết thủ tục hành chính, người dân “biết” gặp ai, từ những nhu cầu thiết yếu đến cả chuyện “cụ tỉ” như đăng ký cấp điện, nước, rồi chợ ở đâu, bó rau, con cá hàng nào ngon... Tất cả đều có người lắng nghe những khó khăn trong những ngày đầu chuyển đến, sự yên tâm được bồi đắp từng ngày.

Hơn ai hết, hiểu rõ tâm tình của những người mới trên vùng đất mới, Chánh Văn phòng UBND xã Thư Lâm Hoàng Mạnh Lâm cho biết, tại khu tái định cư, xã công khai các đầu mối liên hệ theo từng lĩnh vực, từ đất đai, xây dựng, hạ tầng đến điện lực, viễn thông... Tổ công tác bố trí địa điểm trực tại Nhà điều hành Cụm sản xuất làng nghề thôn Hà Khê để người dân thuận tiện liên hệ, phản ánh và được hướng dẫn trực tiếp.

Đến nay, tổ đã ghi nhận khoảng 90 lượt công dân được hỗ trợ, trao đổi, giải đáp thắc mắc về điện, nước sạch và nhiều hộ đề nghị hướng dẫn về thuê nhà ở tạm trong thời gian chờ xây nhà mới. Bộ phận phụ trách các đầu mối phục vụ người dân bất cứ lúc nào, kể cả ngoài giờ hành chính.

Những nhu cầu được tiếp nhận cho thấy, để ổn định cuộc sống, cần bắt đầu từ những việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng thiết thực. Một cuộc trao đổi đúng người phụ trách có thể giúp gia đình bớt lúng túng; một hướng dẫn rõ ràng giúp người dân biết bước tiếp theo cần làm là gì.

Cùng với hỗ trợ thủ tục hành chính, các dịch vụ thiết yếu, Tổ công tác còn phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu tái định cư. Sự tham gia của đại diện thôn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương tạo thêm cầu nối giữa người dân mới đến với cộng đồng nơi ở mới. Đó cũng là nền tảng để những người hàng xóm dần hiểu nhau, cùng vun đắp một nếp sống văn minh chung. Thống kê đến hết tháng 10-2026, xã Thư Lâm đã tổ chức 126 buổi họp tại các thôn và 48 cuộc đối thoại với công dân để thông tin, giải thích chính sách, tiếp nhận và tháo gỡ từng vướng mắc.

An cư và lạc nghiệp

Lúc chúng tôi đến, nhà bà Vũ Thị Hương đang quây quần bên mâm cơm tối bày biện trên chiếc bàn đá ngay giữa sân. Bà bảo, là một trong những cư dân “đóng đô” sớm nhất khu, cũng còn nhiều điều bất tiện như nước sạch chưa đấu nối xong, vẫn phải tạm dùng nước giếng khoan. Điện chiếu sáng khu vực công cộng chưa đủ. Các dịch vụ tiện ích trong khu còn thưa vắng.

Nhưng rồi, khi những ngôi nhà mới lần lượt mọc lên, khu tái định cư được lấp đầy, mọi chuyện sẽ khác.

Cũng theo bà Hương, với nhiều người mới đến còn bỡ ngỡ, nhưng với gia đình bà, những việc thường nhật như đi chợ, đưa đón cháu đi học hay thời gian di chuyển đi làm của các con không phải vấn đề quá lớn. Các chợ địa phương như chợ Ống, chợ Thiết Bình nằm ngay gần đó luôn rôm rả tiếng bán mua mỗi sáng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt.

Đối với các gia đình trẻ, câu chuyện học hành của con cái cũng thuận lợi. Hệ thống trường lớp xung quanh khu vực đáp ứng đầy đủ các cấp học với những trường chất lượng như: Mầm non Vân Hà, Tiểu học và Trung học cơ sở Thiết Bình, cùng hệ thống các trường cấp 3 uy tín như các Trường Trung học phổ thông Liên Hà, Cổ Loa, Dục Tú. Thậm chí, một tổ hợp trường học liên cấp hiện đại cũng đang được quy hoạch xây dựng ngay sát khu tái định cư, hứa hẹn mang lại môi trường giáo dục hiện đại cho con trẻ.

Nhịp sống phố thị cũng đang dần hiện diện. Ngay sát trục đường chính, những góc cà phê như “Pine Coffee” với chiếc cổng gỗ dựng hình mái nhà cách điệu độc đáo, bên trên treo tấm biển chữ nổi màu trắng xinh xắn đã bắt đầu mở cửa đón khách. Đối diện bên đường, biển hiệu “Bia hơi Hà Nội - Đồng Quê” sắc vàng rực rỡ cũng đã dựng lên. Dưới bầu trời đêm trong vắt, những dải đèn dây tròn phát ra ánh sáng vàng ấm áp giăng ngang qua các khoảng sân và bờ rào.



Nhịp sống thường nhật ở khu tái định cư cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, xâu chuỗi và gắn kết những con người đến từ nhiều con phố khác nhau, qua là cư dân mới, nay dần trở thành xóm giềng thân thiết. Họ chạy qua chạy lại thăm nom, giúp nhau khi có việc, và lúc rảnh rỗi lại ngồi bên nhau thưởng thức chén trà xanh trước hiên nhà.

