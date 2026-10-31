Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổ chức giám sát dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

| | Bất động sản

Dự kiến giữa tháng 11-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức giám sát về việc tổ chức triển khai và thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổ chức giám sát dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 1.

Cầu Hồng Hà nằm trên tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thái Hùng

Kế hoạch giám sát được chia thành 5 giai đoạn cụ thể. Trong đó, đoàn giám sát sẽ khảo sát thực địa trên tuyến phía Tây tại 4 điểm trọng tâm gồm công trường cầu Hồng Hà (xã Ô Diên), bãi đúc dầm SuperT (xã Hoài Đức), nút giao Đại lộ Thăng Long và nút giao Quốc lộ 6. Đoàn giám sát cũng làm việc trực tiếp với UBND thành phố và tổ chức phiên họp làm việc chính thức để thảo luận 6 nhóm vấn đề trọng điểm. Đoàn sẽ hoàn thiện kết quả giám sát, tổng hợp báo cáo, hoàn thiện dự thảo Kết luận giám sát và trình Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố xem xét, thông qua.

Qua quá trình rà soát và phân tích dữ liệu, Đoàn giám sát đã phân loại các nhóm vấn đề theo mức độ cảnh báo để tập trung nguồn lực giám sát, giải trình. Mức độ nguy cơ cao, ảnh hưởng tiến độ chung bao gồm tiến độ mốc khai thác Tiểu dự án 3 (BOT) so với Nghị quyết số 56/2022/QH15, khối lượng đường găng thi công cần tốc độ bứt phá lớn (như đúc dầm, đắp nền), và nhu cầu vốn ngân sách nhà nước còn lại rất lớn trong năm 2027.

Mức độ cần lưu ý, tháo gỡ gồm các vấn đề về hoàn thành đường song hành dự án thành phần 2.1, công tác giải phóng mặt bằng bổ sung tại các nút giao, nguồn cung vật liệu xây dựng (đất, cát, đá đắp nền), phương án thu phí hoàn vốn, và việc thực hiện các kiến nghị thanh tra, kiểm toán trước đó.

Việc bố trí thời gian khảo sát và làm việc diễn ra ngay trong khoảng thời gian Quốc hội nghỉ giữa hai đợt họp của kỳ họp thứ hai, giúp các đại biểu Quốc hội tham gia đầy đủ mà không làm gián đoạn công việc chung của kỳ họp.

Thông qua cuộc giám sát này, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ kịp thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc UBND thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia này triển khai hiệu quả, đúng cam kết.

Theo Tiến Thành

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS.Nguyễn Minh Phong: "Cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, người mua sau cùng có thể phải chịu giá cao bất lợi"

TS.Nguyễn Minh Phong: "Cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, người mua sau cùng có thể phải chịu giá cao bất lợi" Nổi bật

Novaland lãi hơn 2.800 tỷ sau 9 tháng, dự án Aqua City chính thức mở bán trở lại vào hôm nay

Novaland lãi hơn 2.800 tỷ sau 9 tháng, dự án Aqua City chính thức mở bán trở lại vào hôm nay Nổi bật

Căn hộ du lịch: Điều gì quyết định giá trị trong chu kỳ mới?

Căn hộ du lịch: Điều gì quyết định giá trị trong chu kỳ mới?

08:26 , 31/10/2026
Gỡ “nút thắt” pháp lý tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh

Gỡ “nút thắt” pháp lý tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh

08:15 , 31/10/2026
Nhận hồ sơ mua 231 căn nhà ở xã hội Đồng Trúc từ ngày 2-12

Nhận hồ sơ mua 231 căn nhà ở xã hội Đồng Trúc từ ngày 2-12

08:13 , 31/10/2026
“Thành phố cuối tuần” Qtopia: Đủ gần để đi mỗi tuần, đủ vui để quay lại nhiều lần

“Thành phố cuối tuần” Qtopia: Đủ gần để đi mỗi tuần, đủ vui để quay lại nhiều lần

08:00 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên