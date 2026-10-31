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Nhận hồ sơ mua 231 căn nhà ở xã hội Đồng Trúc từ ngày 2-12

| | Bất động sản

Nhận hồ sơ mua 231 căn nhà ở xã hội Đồng Trúc từ ngày 2-12

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Đồng Trúc - Thạch Thất, xã Hạ Bằng.

Dự án có tổng cộng 231 căn hộ, giá bán 23,5 triệu đồng/m². Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2 đến 31-12. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng 4.131,2m², với tổng vốn đầu tư hơn 325 tỷ đồng.

Công trình gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 24.542m², đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 906 người.

Trong số 231 căn hộ được đưa ra thị trường đợt này, có 206 căn để bán, diện tích từ 37,56m² đến 77m²; 13 căn cho thuê, diện tích từ 51,47m² đến 69,21m² và 12 căn cho thuê mua, diện tích từ 51,47m² đến 69,21m².

Giá bán nhà ở xã hội được công bố là 23,5 triệu đồng/m² đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất diện tích 37,56m² có giá khoảng 883 triệu đồng, trong khi căn hộ lớn nhất diện tích 77m² có giá khoảng 1,81 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Đối với nhà ở xã hội cho thuê, mức giá là 100.800 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Tương ứng, tiền thuê căn hộ diện tích từ 51,47m² đến 69,21m² khoảng 5,19-6,98 triệu đồng/tháng.

Riêng hình thức thuê mua có thời hạn 5 năm, người đăng ký phải thanh toán trước 50% giá trị căn hộ, tính theo giá bán 23,5 triệu đồng/m². Phần thuê mua có mức giá 209.475 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua căn hộ là tháng 1-2027; bàn giao căn hộ trong quý IV-2027.

Người dân có thể liên hệ, nộp hồ sơ tại ba địa điểm: Số 17, liền kề 6, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông; khu đấu giá Đồng Trúc, thôn Trúc Động, xã Hạ Bằng; hoặc tầng 2, số 505 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Theo Bảo Hân

Hà Nội Mới

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