“Thành phố cuối tuần” Qtopia: Đủ gần để đi mỗi tuần, đủ vui để quay lại nhiều lần

Đón lực cầu từ siêu đô thị TP.HCM, đủ gần để đi mỗi tuần

Những chuyến về biển dịp nghỉ cuối tuần hoặc Lễ/Tết từ lâu đã trở thành thói quen của người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Với nhu cầu lặp lại thường xuyên, một điểm đến thuận tiện di chuyển, đa dạng hoạt động trải nghiệm sẽ có lợi thế thu hút du khách quay lại.

Đáng chú ý, Qtopia nằm trên mặt tiền đường ven biển Võ Thị Sáu, Phước Hải, TP.HCM, thừa hưởng trọn vẹn lợi thế kết nối từ các tỉnh phía Nam có nhu cầu đi biển cuối tuần bởi "đi nhanh về gần".

Cụ thể, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đi vào vận hành từ đợt tháng 5/2026 rút ngắn thời gian từ TP. Đồng Nai đến Qtopia chỉ hơn 60 phút di chuyển; từ TP.HCM chỉ khoảng 75 phút lái xe. Song song, cao tốc Bến Lức – Long Thành vừa thông xe đầu tháng 10/2026 tiếp tục tạo cú huých rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh miền Tây đến dự án chỉ khoảng 2,5 - 3 giờ.

Thêm một điểm cộng dành cho vị trí đắc địa của Qtopia là dự án kết nối cực nhanh đến sân bay quốc tế Long Thành, chỉ khoảng 30 phút lái xe qua cao tốc cùng các tuyến quốc lộ đang mở rộng. Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào vận hành ổn định, kỳ vọng Qtopia sẽ là điểm đến hút tệp khách ngoại khổng lồ.

"Thành phố cuối tuần" đẹp và vui để du khách muốn quay lại thường xuyên

Qtopia được phát triển trên quy mô hơn 7,3 ha, gồm 9 tòa căn hộ du lịch, thương mại dịch vụ. Dự án kết hợp mô hình Resort City với tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu lưu trú, trải nghiệm và khai thác cho thuê.

Điểm nhấn trong quy hoạch Qtopia là hệ Mega Facilities, được bố trí nguyên tầng cho các nhóm tiện ích chuyên biệt. Cùng với đó, 9 tòa tháp sở hữu tiện ích nội tòa và hệ thống cảnh quan trên tầng mái. Cách tổ chức này mở rộng không gian nghỉ dưỡng, vui chơi từ mặt đất lên các tầng cao, đồng thời tạo nét riêng cho từng tòa tháp thông qua chủ đề thiết kế và các tiện ích đi kèm.

Với gia đình có trẻ nhỏ, các không gian vui chơi dưới nước và Mega Kids Wonderland mở ra hoạt động khám phá, vận động. Mega Entertainment & Gaming Center tạo thêm lựa chọn để cả nhà cùng tham gia. Trong khi đó, lợi thế "trước biển – sau núi – gần rừng", sở hữu bãi biển riêng tư, clubhouse, hệ hồ bơi, spa và sauna, giúp chủ nhân có những khoảng nghỉ thư thái. Sự đan xen giữa vận động và thư giãn giúp kỳ nghỉ phù hợp với nhiều thế hệ.

Phối cảnh Ocean Galaxy tại Qtopia, tâm điểm vui chơi, giải trí sôi động ngày đêm

Nhịp trải nghiệm tại Qtopia tiếp tục được nối dài khi chiều xuống. Ocean Galaxy, beach club, pool party cùng phố ẩm thực và trạm Quậy tạo không gian cho những cuộc hẹn nhóm bạn bên biển. Âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động giải trí bổ sung sức hút, giúp du khách có thêm lựa chọn giải trí sau một ngày khám phá Phước Hải, TP.HCM.

Được biết, dự kiến tháng 11, Qtopia sẽ chính thức khai trương trạm Quậy tại dự án, kỳ vọng trở thành thành điểm hẹn sự kiện cuối tuần và giải trí hấp dẫn của khu vực.

Giới chuyên gia cho rằng, khi lưu trú và vui chơi được kết nối thuận tiện, du khách có thêm lý do ở lại, sử dụng dịch vụ tại chỗ, lựa chọn những lịch trình dài hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Phối cảnh Qtopia với kiến trúc hiện đại, không gian nghỉ dưỡng và giải trí được quy hoạch đồng bộ, hướng đến tiêu chuẩn vận hành quốc tế

Bên cạnh đầu tư tiện ích, Qtopia hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế khi được quản lý vận hành bởi CBRE, vừa chuyên nghiệp trong cách phục vụ du khách vừa có chi phí hợp lý, tối ưu lợi nhuận cho chủ sở hữu. Đặc biệt, dự án linh hoạt tiêu chuẩn bàn giao full nội thất hoặc cơ bản, đáp ứng theo nhu cầu của từng khách hàng.

"Chúng tôi lựa chọn phát triển Qtopia từ nhu cầu thực tế của người TP.HCM nói riêng và người dân miền Nam nói chung yêu biển, muốn đi biển vào cuối tuần. Bởi đây là dịp cá nhân hoặc cả gia đình được nghỉ ngơi, vui chơi và dành thời gian bên nhau. Điều chúng tôi quan tâm là cách tổ chức trải nghiệm để một gia đình nhiều thế hệ hay một nhóm bạn có thể cùng tận hưởng mà vẫn tìm thấy không gian phù hợp với mình. Qtopia cần đủ thuận tiện để khách thường xuyên trở lại và đủ trải nghiệm phong phú để mỗi chuyến đi đều có thêm lựa chọn", đại diện nhà phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) chia sẻ.