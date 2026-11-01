Saigonres bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR) về việc chậm công bố thông tin.

Cụ thể, ngày 28/10/2026, HoSE nhận được công bố thông tin của Saigonres về Bản án số 20/2026/KDMT-PT ngày 14/8/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản; yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu, bồi thường thiệt hại.

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: o) Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty,...".

Phối cảnh tổng thể Khu nhà phố Sài Gòn An Phú. Ảnh: Saigonres

Đồng thời, Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “b) Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2026... ”. Theo đó, Saigonres đã chậm công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị Saigonres nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Saigonres ghi nhận doanh thu thuần hơn 11,3 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 2,2 tỷ đồng, giảm 31%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 11,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 74% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khoản thu nhập khác tăng mạnh từ 208 triệu đồng lên gần 25,1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Saigonres báo lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 15,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Saigonres mang về doanh thu thuần gần 60,4 tỷ đồng, giảm 65% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32,5 tỷ đồng, giảm 60,8%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Saigonres tăng 2,5% so với đầu năm, lên mức gần 2.805,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 906,2 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 611 tỷ đồng, chiếm 21,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 1.340 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác gần 466,6 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính 392,4 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng nợ.