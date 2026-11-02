Thông tin mới nhất về tuyến cao tốc dài nhất miền Tây: Dài hơn 188km, tổng vốn gần 44.700 tỷ đồng

Sáng 31/10, lãnh đạo TP Cần Thơ làm việc với các nhà thầu để rà soát tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn thuộc các dự án thành phần 2, 3 và 4.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua TP Cần Thơ (Dự án thành phần 2, 3, 4) có chiều dài khoảng 132,47km, tổng mức đầu tư 31.288 tỷ đồng.

Giá trị xây lắp đến nay đạt hơn 12.210 tỷ đồng, tương đương khoảng 62%. Tiến độ thi công các cầu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, trong khi một số đoạn đường còn chậm do nguồn cát tập kết chưa đáp ứng yêu cầu.

Năm 2026, Dự án thành phần 2, 3, 4 được phân bổ kế hoạch vốn hơn 3.964,05 tỉ đồng (trong đó vốn năm 2026 hơn 3.693,6 tỉ đồng và vốn kéo dài năm 2025 là 270,44 tỉ đồng); giải ngân được hơn 1.812,45 tỉ đồng và đạt 45,72%. Lũy kế bố trí vốn của 3 dự án thành phần đến nay hơn 19.203,88 tỉ đồng, giải ngân được hơn 16.952 tỉ đồng và đạt 88,28%.

Tổng nhu cầu cát san lấp của ba dự án thành phần khoảng 16,649 triệu m³, hiện đã đưa về công trường gần 11,896 triệu m³. Nhu cầu đá khoảng 4,163 triệu m³, nhưng mới tập kết và sử dụng khoảng 1,391 triệu m³.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu dự án đạt tiến độ từ 70% trở lên trong tháng 12/2026, đồng thời giải ngân 100% kế hoạch vốn năm nay. Phần khối lượng còn lại khoảng 30% phải tập trung hoàn thành trong năm 2027.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi theo hướng trục ngang của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công; Ban Quản lý dự án phải theo dõi tiến độ từng nhà thầu và báo cáo hằng tuần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, thủ tục khai thác cát.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188km, có tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng, được đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe. Dự án chia thành 4 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 dài hơn 57km đi qua An Giang, còn các dự án thành phần 2, 3 và 4 đi qua Cần Thơ. Tuyến đường có vai trò kết nối các trục cao tốc, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.