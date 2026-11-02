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KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine NewHanoi) của Sunshine Group và liên danh chính thức được phê duyệt chủ trương đầu tư

| | Bất động sản

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi) quy mô gần 100.000 tỷ đồng của Liên danh Handico, Sunshine Group, Big Gain và Thái Nam Land vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư trong ngày 30/10/2026.

Ngày 30/10/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5988/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 6009/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi) tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, với liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (KSF), Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 465 ha, dự án đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 97.500 người. Hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất tại hai xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh đang được đẩy nhanh, với sự đồng thuận cao của người dân.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine NewHanoi) của Sunshine Group và liên danh chính thức được phê duyệt chủ trương đầu tư - Ảnh 1.

Hướng tới mục tiêu kiến tạo một "Hà Nội mới" phía Bắc Thủ đô, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong chiến lược tái thiết không gian đô thị, kết hợp hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn văn hóa và di sản, thông qua hệ thống công viên văn hóa, quảng trường cộng đồng, không gian xanh, mặt nước và các khu phố thấp tầng mang dấu ấn phố cổ và biệt thự Hà Nội xưa.

Công viên Văn hóa Hà Nội - Handico Sunshine New Ha Noi

Đặc biệt, dự án hướng tới tái tạo các không gian thương mại, dịch vụ và hoạt động kinh doanh, tạo thêm việc làm, bảo đảm sinh kế và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Hệ thống hạ tầng xã hội được quy hoạch đồng bộ với trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, tổ hợp văn hóa – thể thao, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm hành chính.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine NewHanoi) của Sunshine Group và liên danh chính thức được phê duyệt chủ trương đầu tư - Ảnh 2.

Cùng với đó, định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) được chú trọng nhằm tăng cường khả năng kết nối với khu vực trung tâm, góp phần định hình một "Hà Nội mới" xanh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi người dân có thể an cư, làm việc và phát triển lâu dài.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine NewHanoi) của Sunshine Group và liên danh chính thức được phê duyệt chủ trương đầu tư - Ảnh 3.

Các khu phố thấp tầng lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông Dương, với nét cổ kính của không gian phố cổ và vẻ thanh lịch của biệt thự Hà Nội xưa.

Với mức giá khởi điểm cho căn hộ dự kiến chỉ từ 4x triệu đồng/m², Handico Sunshine New Ha Noi được kỳ vọng sẽ gia tăng cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân, tạo động lực phát triển khu vực cửa ngõ phía Bắc, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine NewHanoi) của Sunshine Group và liên danh chính thức được phê duyệt chủ trương đầu tư - Ảnh 4.

 

Ánh Dương

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
dự án

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