Tuyến cao tốc gần 19.000 tỷ đồng do liên danh T&T đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian đi từ TP.HCM đến Đà Lạt còn 3 giờ, nhận chỉ đạo nóng

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng có Công văn yêu cầu chấn chỉnh, phê bình nghiêm túc và đề nghị khẩn trương đẩy nhanh thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo UBND tỉnh, đến nay, diện tích mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư đạt khoảng 94% tổng diện tích giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 29/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, tiến độ thi công tại hiện trường còn rất chậm. Công tác chỉ đạo, điều hành của Liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu chưa quyết liệt, thiếu sâu sát; việc huy động nguồn lực, tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Ngày 29/10, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đột xuất tiến độ Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: CTTĐT Lâm Đổng).

Tại nút giao Liên Hiệp và nút giao Phú Hội, dù bố trí nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị nhưng chỉ một vài phương tiện hoạt động. Các vị trí cầu Km152+700 và Km162+750 có chuyển biến trong thi công nhưng chưa bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị để tăng sản lượng.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc phê bình Liên danh nhà đầu tư và Công ty cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương về những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện dự án để chậm tiến độ như hiện nay.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư huy động đầy đủ tài chính, nhân lực, máy móc và vật liệu; tổ chức thi công đồng loạt, tăng cường làm việc 3 ca, 4 kíp và bổ sung các mũi thi công. Mục tiêu đặt ra là từ nay đến cuối năm 2026, khối lượng thực hiện tăng thêm 30% so với kế hoạch.

Tỉnh cũng yêu cầu kiên quyết điều chuyển, bổ sung hoặc thay thế các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và tiến độ; đồng thời xây dựng lại kế hoạch thi công chi tiết theo từng hạng mục, từng tuần và từng tháng. Sở Xây dựng cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao theo dõi, kiểm đếm sản lượng thực tế hằng tuần và báo cáo các đơn vị chậm tiến độ để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Phối cảnh dự án.

Theo phương án điều chỉnh, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài khoảng 73,62km, có điểm đầu tại Phường 1 Bảo Lộc, kết nối với điểm cuối cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn tại xã Hiệp Thạnh.

Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h và có làn dừng khẩn cấp liên tục. Các hạng mục cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường gom, đường dân sinh và hệ thống an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ. Phương án điều chỉnh cũng bổ sung nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170.

Cùng với việc nâng quy mô, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên khoảng 18.945 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 8.988 tỷ đồng, chiếm 47,44%; phần vốn nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỷ đồng, tương đương 52,56% tổng mức đầu tư. Liên danh Tập đoàn T&T - Phương Trang - Phương Thành là nhà đầu tư.

Khi đưa vào khai thác, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài hơn 200km, kết nối TP.HCM với Đà Lạt. Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương từ khoảng 6 giờ xuống còn 3 giờ, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 20.

Công trình cũng tạo thêm kết nối giao thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, qua đó hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch liên vùng.