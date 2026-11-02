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Trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm

| | Bất động sản

Những luống dứa xanh mướt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) nhận được nhiều lời khen từ người dân và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh tưởng chừng đẹp mắt, tiết kiệm ấy lại là câu chuyện về quản lý đất công, an toàn giao thông và cách ứng xử trước những sáng kiến tự phát của người dân.

Sáng kiến được khen, nhưng không thể bỏ qua quy định

Sau khi hình ảnh người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách và hành lang hai bên đại lộ Hoa Lư được phản ánh, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Thay vì những thảm cỏ mọc um tùm, nhiều đoạn đường xuất hiện những luống dứa xanh mướt, được trồng thẳng hàng, tạo cảm giác gọn gàng và có phần khác biệt cho cảnh quan tuyến đường.

Vườn dứa xanh mướt trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư.

Đáng chú ý, phần lớn ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự đồng tình với cách làm này. Nhiều người cho rằng, trong khi không ít diện tích dải phân cách bị bỏ trống, cỏ dại mọc cao, thiếu chăm sóc thì việc người dân tận dụng để trồng dứa vừa tạo cảnh quan, vừa có thêm nguồn thu nhập, tránh lãng phí tài nguyên đất.

Một số độc giả nhận xét cây dứa có chiều cao thấp, không gây che khuất tầm nhìn như cỏ dại mọc um tùm. Việc canh tác cũng giúp hạn chế cỏ dại, giảm công sức duy tu, chăm sóc cảnh quan. Có ý kiến còn đề xuất chính quyền nghiên cứu cơ chế cho người dân khai thác tạm thời những diện tích chưa sử dụng, kèm điều kiện phải hoàn trả mặt bằng khi dự án triển khai.

Anh Nguyễn Văn Trưởng (trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), người thường xuyên đi qua đại lộ Hoa Lư, cho biết có những đoạn dải phân cách trước đây cỏ mọc cao, rậm rạp, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, nhất là tại các vị trí có lối sang đường. Theo anh Trưởng, những đoạn được người dân trồng dứa nhìn sạch sẽ, thông thoáng hơn. Các luống dứa thấp, thẳng hàng, tạo cảm giác gọn gàng và dễ quan sát khi lưu thông.

Tuy nhiên, không phải tất cả ý kiến đều ủng hộ. Một bộ phận người dân lo ngại hoạt động chăm sóc, làm cỏ và thu hoạch dứa có thể khiến người dân phải đi lại, băng qua đường hoặc dừng đỗ phương tiện trên tuyến giao thông. Khi cây ra quả, nguy cơ người đi đường dừng xe hái trộm, mua bán tự phát cũng có thể phát sinh.

Một số ý kiến đặt câu hỏi về trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn trong quá trình canh tác, thu hoạch hoặc vận chuyển nông sản. Đặc biệt, việc người dân tự ý sử dụng đất trong phạm vi công trình giao thông có thể gây ảnh hưởng đến hiện trạng, kết cấu và phương án khai thác của dự án.

Nguy cơ mất an toàn giao thông

Ngày 2/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Hữu Trường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình - khẳng định, diện tích người dân trồng dứa thuộc đất công trình giao thông, đã được giải phóng mặt bằng và đền bù. Do đó, việc người dân quay lại sử dụng diện tích đất đã bàn giao để canh tác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là không đúng quy định.

Cỏ dại mọc trước khi dân trồng dứa.

Theo ông Trường, ban quản lý dự án đã chỉ đạo nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt việc trồng dứa, không tiếp tục khai thác diện tích này. Chủ đầu tư và nhà thầu đang nghiên cứu phương án trồng cây xanh, các loại hoa phù hợp, đồng thời bố trí nhân lực chuyên môn chăm sóc nhằm bảo đảm cảnh quan và yêu cầu kỹ thuật công trình.

Lý giải việc không khuyến khích người dân canh tác, ông Trường cho rằng hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong quá trình chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển nông sản; đồng thời có thể làm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng đến công trình.

Tuy nhiên, việc yêu cầu người dân chấm dứt canh tác cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý, duy tu của chủ đầu tư và nhà thầu. Bởi nếu không có phương án chăm sóc phù hợp, tình trạng cỏ dại mọc um tùm, ảnh hưởng cảnh quan và tầm nhìn như trước đây hoàn toàn có thể tái diễn.

Theo Minh Đức - Bùi Tuấn

Tiền phong

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