Diễn biến mới nhất về siêu sân bay lớn nhất miền Bắc, vốn 8 tỷ USD rộng hơn 1.880 ha, cách Hà Nội 40 km

Ngày 31/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất Gia Thuận phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gia Bình cùng nhà đầu tư tổ chức chi trả tiền thưởng đợt 2 cho 472 hộ dân sớm bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hướng tới Hội nghị APEC 2027.

Trong đợt này, mỗi hộ được nhận 50 triệu đồng, tổng kinh phí chi trả là 23,6 tỷ đồng. Cụ thể, có 109 hộ tại khu dân cư Lương Pháp, 136 hộ tại khu dân cư Ngô Thôn và 227 hộ tại khu dân cư Thủ Pháp. Trước đó, Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise đã tổ chức thưởng 100 triệu đồng cho các hộ bàn giao mặt bằng đất ở trong phạm vi dự án APEC.

Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình. Ảnh: MAI

Song song với việc chi trả tiền thưởng, công tác bố trí tái định cư cho người dân cũng đang được triển khai. Sau 19 ngày, phường Gia Bình ghi nhận 200 hộ thuộc khu dân cư Ngô Thôn và tổ dân phố Xuân Lâm đăng ký nhận mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1 để xây dựng nhà ở sau khi bàn giao đất phục vụ dự án sân bay.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 có diện tích quy hoạch 30,03ha, trong đó 17,36ha dành cho tái định cư, gồm 19 block với gần 600 lô đất liền kề. Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại đây cơ bản hoàn thành. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, rà soát điều kiện để bàn giao các lô đất, tạo điều kiện cho người dân sớm xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống.

Cùng với hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tu bổ và hoàn trả các công trình đình Ngô Thôn, chùa Ngô Thôn và nhà thờ họ đạo Ngô Thôn tại khu tái định cư. Các công trình có tổng diện tích khoảng 10.000m², được triển khai từ tháng 7 và tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Phối cảnh tổng thể nhà thờ Ngô Thôn.

Trong đó, đình và chùa được tu bổ, tôn tạo các hạng mục chính cùng công trình phụ trợ; nhà thờ được xây mới theo kiến trúc Gothic, diện tích khoảng 500m², tháp chuông cao 36,1m. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công phần móng nhà thờ, nhà mục vụ, tòa Đại đình và tòa Tam bảo. Các cấu kiện gỗ của đình, chùa đã được hạ giải, gia công và tập kết tại xưởng, sẵn sàng đưa đến công trường để lắp dựng sau khi hoàn thành phần móng.

Việc xây dựng đồng bộ các công trình tín ngưỡng, tôn giáo cùng hạ tầng khu tái định cư nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ các giá trị văn hóa và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại thành phố Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40km, với diện tích hơn 1.884ha. Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, đạt tiêu chuẩn cấp 4F.

Đến năm 2030, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất quy hoạch tăng lên 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành, Gia Bình được định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế quy mô lớn, phục vụ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa của khu vực phía Bắc.

Gia Bình nằm trong số 7 cảng hàng không mới được dự kiến đưa vào khai thác đến năm 2030, bên cạnh Long Thành, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu và Thành Sơn.