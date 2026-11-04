Mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng lên 4 làn xe

Theo quyết định được duyệt, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng sẽ được nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 16m, vận tốc thiết kế 60 km/h. Trên tuyến sẽ mở rộng 7 cầu hiện hữu và xây dựng mới 4 cầu.

Phương tiện lưu thông trên một đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Dự án có tổng chiều dài gần 39km. Điểm đầu tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó thuộc địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 3 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 3.200 tỷ đồng, gồm: chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm chi phí dự phòng) khoảng hơn 957 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.800 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 16 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 64 tỷ đồng; chi phí khác hơn 36 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, giao nộp hồ sơ và tài liệu cần thiết theo quy định cho các cơ quan có liên quan, lưu trữ tuân thủ quy định hiện hành.

Trong bước tiếp theo sau khi khảo sát đầy đủ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn... theo quy định, đơn vị quản lý dự án cần chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các bên có liên quan căn cứ số liệu khảo sát, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, tính chất kỹ thuật của công trình để tiếp tục kiểm tra, rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích, luận chứng kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài, phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và cần được đầu tư nâng cấp thành đường cao tốc.

Đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 2.656,5km, được khởi công năm 2000, đến nay tuyến đường đã hoàn thành 2.499km. Dự kiến đến hết tháng 12/2026, chiều dài hoàn thành sẽ đạt 2.643km. Trong quý I/2027, 13km còn lại thuộc đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận sẽ được hoàn thành.