Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, Hà Nội xuất hiện thay đổi đáng chú ý về nhiệt độ

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời điểm hiện tại, hiện tượng El Niño đang hoạt động với cường độ rất mạnh. Theo dự báo, El Niño sẽ tiếp tục duy trì cường độ này và có khả năng đạt đỉnh từ nay đến hết năm 2026, với xác suất khoảng 96%.

Dưới tác động của El Nino, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn từ 1-2 độ C so với cùng kỳ. Hoạt động của không khí lạnh trong tháng 11 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu tháng 11, không khí lạnh có khả năng hoạt động tích cực hơn, khiến thời tiết có những chuyển biến đáng kể.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có khả năng đón 2 đợt không khí lạnh vào ngày 5-6/11 và 8-9/11. Trong đó, khoảng ngày 08-09/11/2026, các tỉnh/thành miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh (KKL) mạnh. Khu vực Bắc Bộ từ ngày 08-09/11 có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ; vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ. Đêm và sáng trời chuyển rét.

Tại khu vực Hà Nội, từ ngày 8/11, thời tiết có xu hướng chuyển biến rõ rệt. Ngày 8/11, trời có mây, không mưa, nhiệt độ dao động 24-30 độ C. Sang ngày 9/11, khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh, phổ biến 20-24 độ C.

Từ ngày 10/11 trở đi, trời ít mưa, nhiều mây, nhiệt độ ban ngày dao động 25-26 độ C, ban đêm giảm còn 19 độ C. Nhìn chung, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh từ ngày 9/11, nền nhiệt giảm khoảng 5-6 độ C so với những ngày trước đó và duy trì trạng thái mát mẻ trong những ngày tiếp theo.

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Do ảnh hưởng của KKL mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 09-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Từ đêm 08 đến ngày 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Ngoài ra, trong tháng 11, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Do đó, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục thiếu hụt từ 20-40% so với cùng kỳ. Tại Nam Bộ, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Ngoại trừ khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 11 trên phạm vi cả nước có xu hướng cao hơn từ 15-30%.

Đáng chú ý, mặc dù hoạt động của bão ít hơn, nguy cơ mưa lớn vẫn cần được đề phòng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên phạm vi cả nước.