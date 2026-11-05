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Cấm gợi ý người nộp thuế từ chối nhận tiền thừa

| | Sống

Cấm gợi ý người nộp thuế từ chối nhận tiền thừa

LCục Thuế nghiêm cấm công chức gợi ý, gây sức ép hoặc yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận tiền thuế nộp thừa.

Cục Thuế vừa có hướng dẫn thống nhất việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải quyết nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Cấm gợi ý người nộp thuế từ chối nhận tiền thừa- Ảnh 1.

Cục Thuế có hướng dẫn thống nhất việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Ảnh minh họa.

Cơ quan này yêu cầu các đơn vị nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép hoặc yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận tiền thuế nộp thừa. Yêu cầu được đưa ra sau khi xuất hiện tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận khoản tiền này để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Theo Cục Thuế, khi người nộp thuế thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết hoàn trả tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Phòng Thuế, Thuế cơ sở và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục.

Cơ quan thuế nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép hoặc yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.

Cùng với đó, Cục Thuế có hướng dẫn xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Khi người nộp thuế ở trạng thái 06 nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải xử lý trong thời hạn một ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Cơ quan thuế thực hiện chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc sang trạng thái 06, với lý do 03: “ Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Đối với trường hợp này, cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi đã có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24-ĐKT.

Theo Việt Linh

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