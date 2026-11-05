Khối tài sản và tài năng đáng nể của MC Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Ở tuổi 27, người đẹp gốc Nghệ An không chỉ cho thấy sự thăng hạng về nhan sắc theo phong cách gợi cảm, trưởng thành mà còn gây ngưỡng mộ bởi lộ trình phát triển sự nghiệp bền vững và khối tài sản tích lũy đáng kể.

Khánh Vy (sinh năm 1999) là một MC, nhà sáng tạo nội dung và người truyền cảm hứng nổi bật của thế hệ trẻ tại Việt Nam. Khánh Vy nổi lên với clip nói 7 ngôn ngữ: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt.

Khánh Vy là MC của Đường Lên Đỉnh Olympia. Ảnh Ngôi Sao

Ở tuổi 27, Khánh Vy không chỉ giữ vững phong độ của một người dẫn chương trình thế hệ mới mà còn khẳng định vị thế độc lập, tài năng. Nữ MC từng chia sẻ, nỗ lực học tập và làm việc từ sớm của cô bắt nguồn từ tinh thần tự lập và mong muốn đỡ đần cho bố mẹ.

Thành quả tài chính của Khánh Vy khiến nhiều người cùng trang lứa ao ước. Từ năm 19 tuổi, cô đã tự mua chiếc ô tô đầu tiên bằng hình thức trả góp. Đến năm 20 tuổi, nữ MC mua tặng bố mẹ một mảnh đất. Những năm sau đó, cô liên tiếp sở hữu căn hộ rộng 100m2 tại Hà Nội và tậu thêm nhà tại Tp.HCM để thuận tiện cho công việc. Bộ sưu tập tài sản còn bao gồm xe sang Mercedes trị giá hàng tỷ đồng cùng nhiều món đồ hiệu đắt đỏ.

Năm 2022, Khánh Vy mua nhà riêng và đón bố mẹ lên Hà Nội ở cùng. Căn chung cư rộng 100m2, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Ảnh Ngôi Sao

Trong một clip giới thiệu với mọi người về căn hộ, Khánh Vy cho thấy cô có gu thẩm mỹ tinh tế khi sửa sang, bày trí nhà cửa vô cùng gọn gàng, tinh tươm với tông màu trắng chủ đạo. Cô cũng muốn mọi thứ càng đơn giản, càng ít đồ càng tốt.

Nữ MC khiến nhiều người trầm trồ khi khoe căn hộ được tậu ở tuổi 22. Ảnh Ngôi Sao

Đầu năm 2023, trong một clip chia sẻ lên kênh Youtube, nữ MC đình đám của VTV tiết lộ đã mua căn nhà tại Tp.HCM. “Năm vừa qua mình đã rất cố gắng để có thể có được một căn cứ tại Tp.HCM”, cô nói.

Theo chia sẻ của nữ MC 9X, lần đầu tiên cô đặt chân đến Tp.HCM là khi mới học cấp hai cùng bố mẹ. Tuy nhiên, thời điểm đó gia đình cô chưa thực sự hứng thú với vùng đất mới này.

Cho tới năm 2022, Khánh Vy và bố mẹ đã quay trở lại trong một chuyến du lịch. Điều bất ngờ là gia đình cô cảm thấy "ưng" khí hậu và thời tiết của Tp.HCM. "Giá như mình có một nơi nào đó trong Tp.HCM để khi nào ngoài Bắc lạnh quá, mình có thể đưa bố mẹ vào", Khánh Vy chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết thời gian qua cô phải di chuyển khá nhiều giữa Hà Nội và Tp.HCM. Thay vì đau đầu nghĩ ở đâu, chọn homestay nào thì cô nàng đã quyết định mua một căn nhà để làm điểm dừng chân.

Chưa dừng ở đó, cô nàng cũng sẵn sàng chi số tiền cả trăm triệu đồng cho những chiếc túi xách đến từ thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, Chanel, Dior,... Những mẫu túi mà Khánh Vy sở hữu có giá hàng chục, thậm chí là cả trăm triệu đồng. Trang phục thường ngày của nữ MC cũng đến từ nhiều nhà mốt nổi tiếng thế giới.

Bộ sưu tập hàng hiệu của Khánh Vy có thể kể đến chiếc túi dòng Dior Book Tote, giá niêm yết trên website chính thức cho một chiếc Dior Book Tote cỡ lớn là 3.500 USD (gần 90 triệu đồng). Khánh Vy cũng sở hữu chiếc Lady Dior Bag màu trắng - một trong những dòng túi kinh điển của Dior khoảng 150 triệu đồng.

Khánh Vy bên chiếc túi Lady Dior Bag. Ảnh Ngôi Sao

Chiếc túi thuộc dòng Dior Book Tote được nhiều sao nữ trong nước yêu thích, trong đó có Khánh Vy. Ảnh Ngôi Sao

Hiện tại, thu nhập của người đẹp gốc Nghệ An đến từ nhiều nguồn đa dạng. Sự chuyển dịch từ tư duy giải trí sang làm nghề nghiêm túc, kết hợp với nền tảng tri thức từ Học viện Ngoại giao đã giúp cô đứng vững tại các chương trình lớn như Đường lên đỉnh Olympia hay IELTS Face-Off.

Khánh Vy đã tiết lộ bản thân bắt đầu đi làm thêm từ năm học lớp 3 tới năm lớp 9 với công việc dẫn chương trình thiếu nhi. Khi ấy, mỗi số cô nhận được khoảng 50.000 đồng. Đây là cơ duyên giúp cô tìm thấy đam mê và xác định con đường mình sẽ theo đuổi trong tương lai. Khi học cấp 3, cô nàng dành thời gian tập trung cho việc học nên đã dừng công việc làm thêm.

Sau khi tốt nghiệp bằng Giỏi của Học viện Ngoại giao, Khánh Vy tập trung vào công việc dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp và nhanh chóng được giao vị trí MC ở Đường Lên Đỉnh Olympia. Song song với đó, cô nàng làm MC cho các sự kiện lớn như Sóng 2022, các cuộc thi Hoa hậu, các buổi lễ quan trọng của nhiều thương hiệu lớn.

Từ hot girl được mệnh danh con nhà người ta, cô đã có chỗ đứng vững trong sự nghiệp. Ảnh: báo Lâm Đồng

Khánh Vy từng tâm sự: "Mình nhận bài cộng tác, quảng cáo với nhãn hàng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, mình còn làm MC dẫn chương trình song ngữ, đi dự sự kiện của một nhãn hàng nào đó. Mình cũng dành số tiền để đầu tư về bất động sản, chứng khoán".

Ở tuối 26, cô nàng ở hữu một kênh Youtube với 2,15 triệu người đăng ký theo dõi, mỗi clip đạt hàng trăm ngàn lượt xem. Cô cũng xây dựng và sáng tạo nội dung trên Facebook, TikTok... Chính điều đó mang lại cho Khánh Vy một nguồn thu không hề nhỏ.

Khánh Vy tiết lộ thêm mỗi tháng cô chi tiêu từ 50-60 triệu đồng cho việc sinh hoạt, ăn uống, trả lương cho các cộng sự… Đối với hot girl sinh năm 1999, đây là mức chi phù hợp chứ không hề phung phí.

Dù được gọi là "con nhà người ta", Khánh Vy khẳng định cô không tự tạo áp lực xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Cô thừa nhận bản thân vẫn có những khuyết điểm và những lúc tinh thần sa sút. Tuy nhiên, nguyên tắc của cô là nỗ lực cải thiện những điều có thể kiểm soát và học cách bình thản trước những luồng ý kiến trái chiều từ mạng xã hội.