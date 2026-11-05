Thêm hai người đẹp Việt Nam thi quốc tế

Ngày 2/11, tại TPHCM, ban tổ chức công bố hai đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Lê Phương Khánh Như - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 - được lựa chọn tham dự Miss International 2026.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 11-25/11 tại Nhật Bản. Khánh Như có hơn một tuần từ thời điểm nhận sash đại diện Việt Nam đến ngày cuộc thi bắt đầu.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy trao sash cho Khánh Như. Huỳnh Thị Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2024, Miss International 2024 - có mặt để gửi lời chúc đến đại diện mới.

Á hậu Thu Trà (trái) và Á hậu Khánh Như lần lượt sẽ tham dự Miss Intercontinental và Miss International 2026.

Trong video giới thiệu gửi đến cuộc thi, Khánh Như kể về tuổi thơ gắn với quán bún riêu của gia đình tại Khánh Hòa. Những ngày phụ bố mẹ phục vụ khách giúp cô học cách giao tiếp và trân trọng công sức lao động. “Tình yêu thương, sự nỗ lực của họ là điểm tựa nuôi dưỡng ước mơ khám phá thế giới của tôi”, cô nói.

Đại diện thứ hai được công bố là Lê Thu Trà, tham dự Miss Intercontinental 2026. Dù mang tên mùa giải 2026, cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 54 dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 31/1/2027 tại Ai Cập.

Thu Trà nhận sash từ Á hậu Thu Ngân, đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2025. Bùi Khánh Linh - Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024 - cũng xuất hiện để chúc mừng người kế nhiệm.

Với Thu Trà, việc tham dự Miss Intercontinental 2026 vừa là cơ hội thử sức, vừa đặt ra trách nhiệm giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trước đó, khi được công bố tham dự cuộc thi, cô nhìn nhận hành trình phía trước có nhiều áp lực nhưng tin rằng mỗi trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành. “Tôi nỗ lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng của khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành”, Thu Trà chia sẻ.

Cũng tại họp báo, Ngô Bảo Ngọc, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, thông báo không tham dự MGI All Stars mùa 2. Cuộc thi dự kiến tổ chức từ ngày 26/11 đến 12/12 tại Thái Lan.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc từ chối suất thi quốc tế MGI All Stars mùa 2.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết quyết định được đưa ra sau khi ban tổ chức quốc tế thay đổi định hướng, cho phép một quốc gia có nhiều đại diện tham gia. Trong khi đó, kế hoạch chuẩn bị cho Bảo Ngọc được xây dựng dựa trên những trao đổi ban đầu. Sau khi xem xét, người đẹp và đơn vị nắm bản quyền thống nhất dừng tham dự.

“Tôi không ủng hộ việc có nhiều thí sinh Việt Nam cùng tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng một mùa giải”, ông Nam nói.

Theo ông, việc đưa một đại diện thi quốc tế cần đầu tư thời gian, nhân lực, tài chính và truyền thông. Ông lo ngại nhiều thí sinh cùng quốc gia dự thi có thể dẫn đến so sánh, phân tán sự quan tâm của khán giả và tạo thêm áp lực cho người tham gia.

Tuy nhiên, ông khẳng định tôn trọng định hướng của các tổ chức cũng như lựa chọn tìm kiếm cơ hội thi quốc tế của từng thí sinh.

Bảo Ngọc cho biết cô tiếc nuối khi dừng lại ở thời điểm đã sẵn sàng lên đường. Người đẹp đã thực hiện video giới thiệu, cùng ê-kíp chuẩn bị cho hành trình dự thi.

“Điều khiến Ngọc chạnh lòng và tiếc nuối nhiều hơn chính là công sức của rất nhiều người đã đồng hành, ở bên cạnh và chuẩn bị rất chỉn chu cho hành trang sắp tới của Ngọc”, cô chia sẻ.

Bên cạnh thông tin các đại diện quốc tế, đơn vị tổ chức công bố lịch trình dự kiến của Miss World Vietnam 2026. Vòng sơ khảo diễn ra ngày 27/11 tại TPHCM, chung khảo toàn quốc ngày 19/3/2027 và chung kết 24/3/2027. Hoa hậu đăng quang đại diện Việt Nam tham dự Miss World.

Lê Hoàng Phương được giới thiệu ở vai trò Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2027. Hoa hậu Quốc gia Việt Nam dự kiến tổ chức mùa thứ hai vào cuối năm 2027, tiếp tục lựa chọn đại diện dự thi Miss International.