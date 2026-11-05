Việt Nam có dòng thác kỳ lạ cao 30m, du khách đến tận nơi vẫn có thể không nhìn thấy vì một lý do

Ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi xanh thẳm ở Thái Nguyên, một dòng thác từ lâu đã gây tò mò bởi vẻ đẹp khác thường. Có thời điểm, nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa, tạo thành khung cảnh hùng vĩ giữa rừng già. Thế nhưng, cũng tại vị trí ấy, du khách đến vào một ngày khác có thể bắt gặp cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.

Dòng thác nằm ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi xanh thẳm ở Thái Nguyên, mang vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí. (Ảnh: Lữ hành Việt Nam)

Điều đáng nói là sự thay đổi này không phải hiện tượng hiếm gặp mà gắn liền với đặc điểm tự nhiên của thắng cảnh. Dù tìm đến đúng địa chỉ, không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng những dòng nước đổ mạnh từ vách núi cao hàng chục mét như trong các bức ảnh du lịch.

Nằm giữa vùng núi đá vôi với thảm thực vật xanh tốt, địa điểm này còn gây ấn tượng bởi những vách đá dựng đứng, dòng sông uốn lượn dưới chân núi và không gian thiên nhiên hoang sơ.

Dòng thác kỳ lạ cao 30m có lúc hùng vĩ, có lúc gần như biến mất

Thắng cảnh đang được nhắc đến là thác Mưa Rơi, còn gọi là thác Nậm Rứt, thuộc xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên, trước đây nằm trong địa phận huyện Võ Nhai.

Theo VnExpress, thác Nậm Rứt có tên gọi bắt nguồn từ tiếng Tày, mang ý nghĩa "Mưa Rơi". Điểm đặc biệt của thắng cảnh này là những dòng nước đổ mạnh từ độ cao khoảng 30m xuống sông bên dưới khi trời mưa. Chính hiện tượng ấy khiến dòng thác trở thành một trong những điểm đến khác lạ của vùng đất được mệnh danh là "đệ nhất danh trà".

Vào những ngày mưa, nước từ độ cao khoảng 30m đổ xuống, tạo thành những dải trắng xóa giữa núi rừng. (Ảnh: Du lịch Thái Nguyên)

Không giống những thác nước có dòng chảy mạnh quanh năm, cảnh quan tại đây thay đổi rõ rệt theo điều kiện thời tiết. Khi mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống tạo thành nhiều dòng chảy đan xen, nổi bật giữa màu xanh thẫm của cây rừng và những vách đá vôi.

Tuy nhiên, vào những ngày ít mưa, cảnh tượng ấy có thể biến đổi đến mức khó nhận ra. Theo Cổng thông tin du lịch Thái Nguyên, vào mùa khô, lượng nước tại thác Nậm Rứt giảm mạnh, chỉ còn đủ thấm qua những mảng rêu phủ trên vách đá rồi nhỏ xuống dòng sông phía dưới.

Dưới ánh nắng, những giọt nước nhỏ tạo nên hiệu ứng lấp lánh trên mặt sông. Thay vì một dòng thác cuồn cuộn, du khách lúc này có thể chỉ nhìn thấy những vệt nước mỏng manh len qua cây cỏ và khe đá.

Những dòng nước trắng xóa len qua vách đá phủ đầy cây xanh, tạo nên khung cảnh độc đáo giữa núi rừng Thần Sa. (Ảnh: My Thái Nguyên)

Đó cũng là lý do cùng một địa điểm nhưng có người được chứng kiến cảnh nước đổ trắng xóa, trong khi người khác đến tận nơi lại không thấy dòng thác lớn như mong đợi. Thực tế, nước không nhất thiết biến mất hoàn toàn, mà lượng nước thay đổi đáng kể tùy mùa và thời tiết.

Theo Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, vào những ngày tạnh ráo, nơi đây chỉ còn một dòng nước nhỏ đổ từ vách đá xuống sông. Khi đứng cách khu vực thác khoảng 80m, du khách đã có thể nghe thấy âm thanh của nước vang vọng giữa những vách núi. Vào thời điểm có nắng, những hạt nước li ti còn có thể tạo nên sắc cầu vồng, khiến khung cảnh thêm huyền ảo.

Vẻ đẹp hoang sơ của dòng thác nằm gần di tích hàng chục nghìn năm tuổi

Không chỉ nổi bật bởi hiện tượng tự nhiên khác thường, thác Mưa Rơi còn nằm trong khu vực có nhiều giá trị về cảnh quan, văn hóa và lịch sử.

Theo Cổng thông tin du lịch Thái Nguyên, dòng thác cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 35km, nằm trên tuyến đường từ La Hiên đi vào khu di tích khảo cổ học Thần Sa. Bao quanh khu vực là những dãy núi đá vôi, cây rừng và dòng nước xanh, tạo nên khung cảnh hoang sơ.

Đến Thần Sa, du khách có thể kết hợp khám phá khu di tích khảo cổ học với những dấu tích của người tiền sử cách đây hàng chục nghìn năm. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Đáng chú ý, theo Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, cách thác Nậm Rứt khoảng 5km về phía đông bắc là khu di chỉ khảo cổ học Thần Sa, nơi lưu giữ những dấu tích có niên đại khoảng 23.000–40.000 năm trước. Khu di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1982.

Tại đây, các nhà khảo cổ từng phát hiện nhiều công cụ đá cổ cùng những dấu tích liên quan đến quá trình cư trú của con người thời tiền sử. Những phát hiện này góp phần làm sáng tỏ lịch sử phát triển của cư dân cổ trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, theo VnExpress, cách thác Mưa Rơi khoảng 3km còn có thác Thần Sa, gồm một thác chính và hai thác phụ ở hai bên. Thắng cảnh này cũng có đặc điểm chỉ xuất hiện rõ vào mùa mưa, tạo thêm điểm dừng chân cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

Du khách có thể trải nghiệm gì khi đến thăm dòng thác Mưa Rơi?

Để đến thác Mưa Rơi, du khách có thể di chuyển theo quốc lộ 1B, đến khu vực La Hiên rồi đi theo tuyến đường vào Thần Sa. Theo Cổng thông tin du lịch Thái Nguyên, điểm tham quan hiện được giới thiệu với mức vé miễn phí, tuy nhiên du khách nên kiểm tra thông tin tại địa phương trước chuyến đi.

Ngay dưới chân thác là những bãi cát, bãi sỏi và các tảng đá tự nhiên nằm ven sông. Đây là nơi du khách có thể dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành. Tuy nhiên, cần tránh xuống nước khi dòng chảy mạnh, đặc biệt trong và sau những trận mưa lớn.

Cách thác Mưa Rơi khoảng 700m là bản Nậm Rứt của đồng bào người Mông, nơi du khách có thể tìm hiểu văn hóa bản địa và thưởng thức những món ăn truyền thống. (Ảnh: Cổng thông tin du lịch thông minh huyện Võ Nhai)

Theo Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, cách thác khoảng 700m là bản Nậm Rứt của đồng bào người Mông. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương và thưởng thức những món ăn truyền thống như mèn mén, ngô luộc, rau cải mèo, các món gà nướng hay thịt lợn cắp nách, tùy điều kiện phục vụ của người dân.

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể kết hợp khám phá hang Phượng Hoàng và suối Mỏ Gà, hai thắng cảnh nổi tiếng của khu vực Võ Nhai cũ. Hang Phượng Hoàng gây ấn tượng bởi những khối thạch nhũ tự nhiên, trong khi suối Mỏ Gà có dòng nước mát chảy ra từ lòng núi, thích hợp cho các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi khi điều kiện thời tiết an toàn.

Ngoài chiêm ngưỡng dòng thác độc đáo, du khách còn có thể ghé thăm hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà và tìm hiểu văn hóa của đồng bào địa phương. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Với những người yêu thích lịch sử, khu di tích khảo cổ học Thần Sa cũng là điểm đến đáng cân nhắc. Hành trình kết hợp khám phá thiên nhiên và tìm hiểu dấu tích người tiền sử mang đến trải nghiệm khác biệt so với những chuyến du lịch nghỉ dưỡng thông thường.

Để chiêm ngưỡng cảnh nước đổ mạnh, du khách nên lựa chọn thời điểm có mưa nhưng tránh những ngày mưa lớn, nước lũ hoặc thời tiết bất lợi. Giày chống trượt, nước uống và việc kiểm tra đường đi trước chuyến tham quan là những điều cần thiết.

Chính sự biến đổi theo thời tiết, kết hợp với cảnh quan núi rừng và những giá trị văn hóa, lịch sử xung quanh đã khiến dòng thác Mưa Rơi trở thành một điểm đến khác lạ của Thái Nguyên, nơi du khách có thể khám phá những vẻ đẹp rất khác nhau qua từng thời điểm trong năm.

Theo VnExpress, Cổng thông tin du lịch Thái Nguyên, Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam