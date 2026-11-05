Vợ chồng 30 tuổi vay 7,3 tỷ đồng mua nhà, thu nhập 150 triệu/tháng vẫn chật vật

Mua nhà ở tuổi 30, kể cả đã có sự hỗ trợ từ gia đình, không ít cặp vợ chồng vẫn phải vay thêm từ ngân hàng. Đây vốn không phải chuyện gì quá xa lạ. Tuy nhiên nếu không biết cách quản lý dòng tiền, tăng thu nhập, áp lực tài chính là điều gần như chắc chắn.

Đó cũng là tình cảnh hiện tại của một cặp vợ chồng 30 tuổi ở Hàn Quốc. Điều đáng lo hơn cả là ngoài khoản vay mua nhà - vốn đã không nhỏ, họ còn có thêm các khoản vay tín chấp khác.

Câu chuyện của cặp vợ chồng này được chia sẻ trong chương trình KBS 1 Radio. Hai người hiện có tổng thu nhập 7,8 triệu won/tháng (khoảng 150,7 triệu đồng). Tuy nhiên, tổng dư nợ của gia đình đã lên tới 500 triệu won (khoảng 9,66 tỷ đồng).

Cụ thể, khoản vay thế chấp mua nhà là 380 triệu won (khoảng 7,34 tỷ đồng) và 120 triệu won (khoảng 2,32 tỷ đồng) từ các khoản vay tín chấp và hạn mức thấu chi ngân hàng. Chính những con số này đã khiến cuộc sống và tình hình tài chính của cặp vợ chồng trẻ ngày càng căng thẳng, đến mức họ phải đăng ký xin được chuyên gia tư vấn miễn phí qua chương trình của đài KBS.

Chuyên gia phân tích thế nào?

Trước câu chuyện này, Chuyên gia tài chính Kim Kyung-pil cho rằng hai vợ chồng nên ưu tiên xử lý các khoản nợ tiêu dùng ngắn hạn thay vì chỉ tập trung trả khoản vay mua nhà.

Chuyên gia Kim Kyung-pil

Theo ông, những khoản vay tín chấp, thấu chi ngân hàng hay vay qua thẻ tín dụng nếu gộp lại ở mức tương đương từ 3 tháng thu nhập trở lên, sẽ trở thành gánh nặng khó giải quyết. Vì vậy, gia đình cần ưu tiên thanh toán nhóm nợ này trước.

Một vấn đề khác là khả năng tích lũy của hai vợ chồng chưa tương xứng với mức thu nhập hiện tại. Mỗi tháng, họ nên tiết kiệm được 2,7 triệu won (khoảng 52,2 triệu đồng), tương đương khoảng 35% tổng thu nhập. Chuyên gia Kim Kyung-pil nhận định đây là giai đoạn thuận lợi để gia đình gia tăng tài sản, bởi bản thân 2 người chưa có con - đồng nghĩa với việc chưa có quá nhiều áp lực tài chính cố định hàng tháng, ngoài những khoản nợ.

Để thực hiện mục tiêu tiết kiệm này, chuyên gia nhấn mạnh tính cấp thiết của việc điều chỉnh lại các khoản chi tiêu, đồng thời phân bổ hợp lý dòng tiền giữa trả nợ và tích lũy.

Theo chuyên gia, hai vợ chồng có thể áp dụng chiến lược chia đôi khoản tiền tiết kiệm: Một nửa tiếp tục dành cho tích lũy, nửa còn lại dùng để thanh toán các khoản vay tín chấp và thấu chi. Cách làm này giúp gia đình vừa duy trì thói quen tiết kiệm, vừa từng bước giảm những khoản nợ tiêu dùng.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý hai vợ chồng cần tính đến những khoản chi phí lớn có thể phát sinh trong tương lai, đặc biệt là việc nuôi dạy con. Theo ước tính được chuyên gia đưa ra trong chương trình, chi phí dành cho một người con từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, bao gồm chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ lập gia đình, có thể lên tới khoảng 200 triệu won (khoảng 3,86 tỷ đồng). Nếu chia đều trong thời gian dài, khoản tiền này tương đương khoảng 830.000 won/tháng (khoảng 16 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Về cách sử dụng tiền, ông nhấn mạnh gia đình nên tuân thủ thứ tự kiếm tiền, tiết kiệm, chi tiêu rồi mới đầu tư. Nói cách khác, hai vợ chồng cần đảm bảo hoàn thành mục tiêu tích lũy và các nghĩa vụ tài chính trước khi sử dụng phần tiền còn lại cho hoạt động đầu tư.

Chi phí sở hữu ô tô cũng là một vấn đề cần được xem xét. Hiện tại, hai vợ chồng có 2 chiếc xe với tổng giá trị vượt 50 triệu won (khoảng 966 triệu đồng), tương đương hơn 6 tháng thu nhập cộng lại. Chuyên gia cho rằng tổng giá trị phương tiện không nên vượt quá mức thu nhập 6 tháng của chủ sở hữu. Nếu gia đình không thể đạt được mục tiêu tiết kiệm đã đề ra, việc bán bớt một chiếc xe cũng nên được cân nhắc.

Cuối cùng, chuyên gia khuyến nghị người vợ tiếp tục duy trì công việc thay vì sớm nghỉ việc. Việc cả hai cùng tham gia hoạt động kinh tế không chỉ giúp gia đình duy trì nguồn thu nhập ổn định, hỗ trợ quá trình trả nợ mà còn góp phần bảo đảm chất lượng cuộc sống lâu dài.

(Nguồn: NEWSIS)