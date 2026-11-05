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Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam

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Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Thị Hoa từng đăng quang Miss HUTECH 2025, còn Mai Thị Yến Nhi là Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, có hơn bốn năm làm vũ công. Hai cô gái quyết tâm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 1.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hoa (SBD 240), sinh năm 2004, là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 82-66-93 cm, đã tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH). Trước Hoa hậu Việt Nam, cô giành danh hiệu Miss HUTECH 2025.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 3.

Trong thử thách trả lời câu hỏi ứng xử, Nguyễn Thị Hoa nhận câu hỏi về điều làm nên vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ. Cô bày tỏ quan điểm người phụ nữ đẹp nhất khi được là chính mình. Tại họp báo chung kết hôm 3/1, Hoa cho biết thời gian học tập, rèn luyện ở nhà chung giúp cô thay đổi nhiều. Cô tin người thân sẽ bất ngờ khi thấy sự trưởng thành của mình sau hành trình cuộc thi.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 4.

Càng gần đêm chung kết, Nguyễn Thị Hoa càng hồi hộp trước cơ hội trình diễn trên sân khấu lớn. “Chúng tôi đang nỗ lực tập luyện để có thể mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Lúc này, tôi rất hồi hộp để bước lên sân khấu, trình diễn trước hàng nghìn khán giả tại Hải Phòng”, cô chia sẻ. Cùng các thí sinh, Hoa đang hoàn thiện kỹ năng trình diễn để chuẩn bị cho đêm thi quyết định ngày 7/11.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 5.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 6.

Theo Nguyễn Thị Hoa, danh hiệu hoa khôi vừa tạo sự tự tin, vừa khiến cô ý thức phải cố gắng hơn khi bước vào cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Cô mong được khán giả ghi nhận qua những phần thể hiện tại Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp cũng cho biết hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà là nguồn động viên để cô mạnh dạn thử sức.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 7.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 8.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 9.

Gia đình là chỗ dựa của Nguyễn Thị Hoa trong quá trình dự thi. Bố mẹ thường xuyên hỏi han sức khỏe, khuyến khích cô trải nghiệm và cố gắng hết khả năng, không đặt nặng kết quả. Hoa cho biết những lời động viên giúp cô bớt căng thẳng. Ngoài mục tiêu danh hiệu, cô muốn tích lũy kinh nghiệm sống, có thêm sự tự tin và khuyến khích những người trẻ còn ngần ngại theo đuổi ước mơ.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 10.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 11.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 12.

Mai Thị Yến Nhi (SBD 076), sinh năm 2006, cao 1,73 m. Cô đang học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, từng giành Á khôi 1 cuộc thi Nét đẹp sinh viên DNTU AURA 2026. Đến Hoa hậu Việt Nam, Yến Nhi tiếp tục thử sức ở sân khấu lớn.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 13.

Yến Nhi có hơn bốn năm theo đuổi công việc vũ công, từng biểu diễn tại các đám cưới trước khi thi Hoa hậu Việt Nam. Trong talk show Nếu tôi đăng quang, cô nhận mình nhút nhát, rụt rè, khác với hình ảnh khi đứng trên sân khấu. “Tại Hoa hậu Việt Nam, em có nhiều trải nghiệm, được học hỏi nhiều và cơ hội trình diễn ở sân khấu lớn”, cô chia sẻ.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 14.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 15.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 16.

Yến Nhi kể cô run khi là thí sinh cuối cùng được gọi tên vào Top 25. Những lớp học, thử thách trình diễn tại cuộc thi giúp cô rèn khả năng giao tiếp, biểu cảm và sự tự tin trước ống kính.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 17.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 18.

Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 19.

Qua những chuyến đi và hoạt động nhân ái, Yến Nhi cho biết mình hiểu hơn về việc sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Trước những áp lực, Yến Nhi chọn tập trung vào sự tiến bộ của bản thân, tránh so sánh với thành tích của người khác. Cô cho biết bố mẹ luôn động viên, dạy mình sống tự lập và có trách nhiệm. Với Yến Nhi, người giành vương miện cần tiếp tục học hỏi và chứng minh giá trị qua hành động, cách sống sau khi có danh hiệu.

Theo Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

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