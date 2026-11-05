Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam

Qua những chuyến đi và hoạt động nhân ái, Yến Nhi cho biết mình hiểu hơn về việc sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Trước những áp lực, Yến Nhi chọn tập trung vào sự tiến bộ của bản thân, tránh so sánh với thành tích của người khác. Cô cho biết bố mẹ luôn động viên, dạy mình sống tự lập và có trách nhiệm. Với Yến Nhi, người giành vương miện cần tiếp tục học hỏi và chứng minh giá trị qua hành động, cách sống sau khi có danh hiệu.