Phim hot nhất Hàn Quốc lúc này làm nhà đài lập cả web riêng: Ngắm visual cặp chính mà rụng rời, kết thảm cũng quyết xem

100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối) là bộ phim được ví như đại chế tác sản xuất ra nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập của đài tvN. Chính vì vậy, mọi hoạt động quảng bá phim đều được nhà đài đẩy mạnh một cách tối da. Mới đây, thay vì chỉ tung poster, trailer hay những đoạn phim hậu trường quen thuộc, nhà đài xây dựng hẳn một website riêng dành cho bộ phim. Đây giống như một thế giới thu nhỏ của 100 Days of Deception, nơi khán giả có thể khám phá những địa điểm, công trình và không gian thuộc bối cảnh Gyeongseong những năm 1930. Website được thiết kế theo phong cách bản đồ cổ, với những hình minh họa mang đậm không khí lịch sử, tạo cảm giác như người xem đang thực sự bước vào thế giới mà các nhân vật sinh sống.

Đặc biệt, website còn có những trải nghiệm tương tác vô cùng thú vị, trong đó có hoạt động quét dọn văn phòng. Nghe qua tưởng chẳng có gì hấp dẫn, nhưng đây lại là chi tiết khiến người hâm mộ thích thú bởi nó gắn trực tiếp với công việc của nữ chính Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung) trong phim. Trong thời gian hoạt động dưới thân phận gián điệp, Ga Kyung thường xuyên phải giả vờ làm những công việc bình thường tại văn phòng, trong đó có quét bụi, dọn dẹp.

Khán giả thậm chí được dọn phòng làm việc thay Ga Kyung

Sự đầu tư cho hoạt động quảng bá cho thấy mức độ kỳ vọng của nhà đài dành cho tác phẩm. Và rõ ràng ở thời điểm hiện tại, phim đủ hay, đủ thuyết phục khán giả nên nhà đài mới quyết định lập 1 website riêng như vậy. Sức hút lớn nhất của 100 Days of Deception nằm ở câu chuyện tình yêu giữa Lee Ga Kyung và Sato Hideo (Park Jin Young). Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, bộ phim xoay quanh một cô gái sống bằng nghề trộm vặt bất ngờ được giao nhiệm vụ thâm nhập Phủ Tổng đốc Joseon dưới thân phận giả, cùng một nam phiên dịch viên ưu tú đang làm việc cho chính bộ máy cai trị Nhật Bản. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh không ai có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, bởi cả hai đều mang trong mình những bí mật và mục đích riêng. Đặc biệt, Hideo vốn có thân phận người Joseon nhưng lại sống dưới danh tính một người Nhật, được nhận nuôi và trưởng thành trong gia đình của một nhân vật quyền lực thuộc chính quyền thực dân.

Chính xuất thân đặc biệt này khiến mối quan hệ của cặp đôi trở nên phức tạp hơn một chuyện tình yêu thông thường. Ga Kyung là mật thám hoạt động cho lực lượng đấu tranh giành độc lập, còn Hideo lại đứng trong hàng ngũ của đối phương. Một người phải che giấu thân phận để hoàn thành nhiệm vụ, người còn lại cũng không thể dễ dàng bộc lộ con người thật. Cả hai càng tiến gần nhau, nguy cơ bị phát hiện và những xung đột về lòng trung thành càng lớn. Bởi vậy, dù những tương tác tình cảm giữa hai nhân vật khiến khán giả liên tục rung động, không ít người vẫn dự đoán bộ phim sẽ có một cái kết đau lòng. Trong bối cảnh lịch sử mà tác phẩm lựa chọn, chuyện tình giữa hai con người đứng ở hai phía đối lập vốn đã mang sẵn màu sắc bi kịch. Để có thể ở bên nhau, họ không chỉ phải vượt qua những hiểu lầm cá nhân mà còn phải đối diện với cả thời cuộc.

Tất nhiên, nhắc đến sức hút của bộ phim mà bỏ qua visual của Kim Yoo Jung và Park Jin Young thì quả thực thiếu sót. Kim Yoo Jung tiếp tục chứng minh khả năng hóa thân đa dạng khi vào vai một cô gái lanh lợi, tinh quái, có thể thay đổi thái độ và thân phận chỉ trong tích tắc. Trong khi đó, Park Jin Young mang đến hình ảnh một người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch thiệp nhưng bên trong chất chứa nhiều mâu thuẫn. Hai diễn viên sở hữu khí chất rất khác nhau, song khi đứng chung khung hình lại tạo nên sức hút đặc biệt. Chemistry của cặp đôi không chỉ đến từ những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn nằm ở ánh mắt dò xét, sự dè chừng và những lần cả hai vô thức để lộ cảm xúc thật.

Không chỉ có cặp chính, dàn diễn viên phụ với Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng, Jin Seon Kyu cũng góp phần tạo nên một tổng thể diễn xuất chắc tay. Nhiều cây bút truyền thông Hàn Quốc dành lời khen cho cách bộ phim đan cài yếu tố tình cảm, hành động, tình báo và bi kịch lịch sử mà không khiến câu chuyện trở nên nặng nề hay rối rắm.

Về thành tích, 100 Days of Deception đang có một hành trình tăng trưởng rất ấn tượng. Tác phẩm khởi đầu với rating toàn quốc 5,3% ở tập đầu tiên, sau đó liên tục thiết lập thành tích cá nhân mới. Đến tập 8 phát sóng ngày 1/11, phim đạt rating trung bình toàn quốc 9,8%, mức cao nhất kể từ khi lên sóng, đồng thời chạm 10,7% tại khu vực Seoul. Đáng chú ý, tác phẩm đứng đầu toàn bộ các kênh truyền hình trong khung giờ phát sóng, bao gồm cả những đài truyền hình mặt đất, đồng thời dẫn đầu nhóm khán giả 20 - 49 tuổi.

Đặc biệt hơn, theo bảng xếp hạng TV-OTT tích hợp của Good Data Corporation (FUNdex), 100 Days of Deception đã vươn lên vị trí số 1 về độ thảo luận trong tuần thứ tư và thứ năm của tháng 10, vượt qua cả Doctor X của Kim Ji Won. Ở bảng xếp hạng diễn viên, Kim Yoo Jung và Park Jin Young cũng lần lượt chiếm hai vị trí dẫn đầu. Đây là minh chứng cho sức hút không chỉ nằm ở một vài phân cảnh viral mà đã lan tỏa đến toàn bộ tác phẩm và dàn diễn viên.