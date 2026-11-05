Câu trả lời của Phan Hiển về tình hình hôn nhân với Khánh Thi

Những ngày qua, chia sẻ đầy tâm trạng của Khánh Thi khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả. Sau khi Khánh Thi nói về quãng thời gian kiệt sức, áp lực vì phải gánh vác nhiều công việc và có lúc muốn "buông tay", một bộ phận cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn về tình hình hôn nhân của cô và Phan Hiển.

Dưới bài đăng của Khánh Thi, dân tình tranh luận xôn xao và réo tên Phan Hiển, đặt ra nhiều giả thuyết. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng mọi thứ đang bị suy diễn quá xa, bởi những điều Khánh Thi đề cập hoàn toàn có thể xuất phát từ áp lực công việc. Giữa lúc câu chuyện tiếp tục được bàn luận, Phan Hiển có động thái đáng chú ý.

Phan Hiển thay ảnh đại diện bằng bức hình chân dung của Khánh Thi khi làm cô dâu

Cụ thể, trưa 5/11, Phan Hiển bất ngờ đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân sang hình cưới của Khánh Thi. Trong bức ảnh, Khánh thi diện váy cưới trắng, đội khăn voan đính họa tiết bướm khoe visual rạng rỡ. Đáng chú ý, Phan Hiển còn đính kèm ba biểu tượng trái tim đỏ mà không viết thêm bất kỳ dòng chú thích nào.

Hành động tuy đơn giản nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân tình. Nhiều người xem đây như một cách Phan Hiển thể hiện tình cảm dành cho bà xã giữa thời điểm cô trở thành tâm điểm bàn luận. Dưới bài đăng, cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cả hai luôn đồng hành, dành sự quan tâm cho đối phương.

Chỉ một động thái nhỏ, Phan Hiển đã "dập tắt" những bàn tán về tình hình hôn nhân với Khánh Thi

Trong bài đăng vào tối muộn 3/11, Khánh Thi cho biết đã trải qua ba năm với nhiều áp lực và có thời điểm sức khỏe lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng. Nữ kiện tướng tiết lộ từng sang Singapore điều trị, đồng thời mong muốn sớm hồi phục để có thể trở lại với công việc.

"Lần đầu tiên sau ba năm, Thi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Những việc hôm qua còn tự nhủ nhất định phải làm cho xong, và quyết tâm vì mọi người , vậy mà hôm nay chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt. Thi không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi yên một lúc. Một lúc thật lâu để suy nghĩ.

Thi hiểu vì sao mình buồn. Nhưng có những nỗi buồn, dù đã hiểu rất rõ, vẫn không vì thế mà bớt đau. Đau nhất là khi nhìn lại, Thi vẫn còn thương những điều mình từng hết lòng vì nó, vẫn biết chúng xứng đáng được tiếp tục, nhưng hôm nay, đến một chút sức để cố thêm, Thi cũng không còn.

Hôm nay, Thi cho phép mình được buồn. Cho phép mình được nghỉ ngơi, được yên lặng, được tạm gác lại tất cả những điều đã từng khiến mình phải mạnh mẽ. Nhưng nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay. Không phải vì Thi chưa từng cố gắng. Cũng không phải vì những điều ấy không còn ý nghĩa. Chỉ là sau ba năm, có lẽ Thi đã đi đến giới hạn của mình. Và đôi khi, buông tay không phải là bỏ cuộc, mà là học cách thương lấy chính mình".

Khánh Thi lần đầu chia sẻ về những áp lực về công việc trong suốt 3 năm qua

Trong lần trò chuyện với chúng tôi hồi đầu năm, Phan Hiển cũng trải lòng về áp lực của vợ: "Nhiều người nghĩ cưới vợ về là vợ phải lo việc nhà, nấu ăn, làm dâu. Nhưng ngay từ đầu Hiển đã xác định Thi là người rất giỏi và có tầm nhìn. Mình hay gọi vui bạn ấy là một 'nữ tướng'. Vì vậy khi về chung một nhà, mình không đặt ra yêu cầu Thi phải làm việc nhà hay đảm đương những việc truyền thống. Điều mình mong muốn là Thi được toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Phần còn lại, trong khả năng của mình, Hiển sẽ lo. Tất nhiên cả hai đều bận nên cũng cần người hỗ trợ trong việc nhà. Nhưng quan điểm của mình rất rõ, không để những việc đó trở thành gánh nặng khiến Thi bị phân tâm".

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp vợ chồng nhận nhiều sự quan tâm của công chúng

Ảnh: FBNV