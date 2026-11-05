Mẹ ruột Tiểu Vy trẻ đẹp bất ngờ

Mẹ ruột Hoa hậu Tiểu Vy mới đây bất ngờ thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng con gái trong một sự kiện. Trong đoạn video, Hoa hậu Việt Nam 2018 nổi bật với chiếc váy ánh kim màu vàng ôm sát, khoe vóc dáng thanh mảnh và nhan sắc sắc sảo.

Đứng cạnh con gái, mẹ ruột nàng hậu lựa chọn trang phục màu kem thanh lịch, kết hợp mái tóc dài uốn nhẹ cùng lối trang điểm tự nhiên. Dù xuất hiện bên cạnh cô con gái nổi tiếng sở hữu nhan sắc nổi bật, mẹ Tiểu Vy vẫn gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn và phong thái tự tin. Những đường nét tương đồng giữa hai mẹ con cũng nhận được lời khen từ khán giả.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, mẹ Tiểu Vy còn nhận lời khen vì phong cách thanh lịch và những đường nét được nhận xét có nhiều nét tương đồng với nàng hậu. Nguồn: Tiểu Vy

Được biết, mẹ Hoa hậu Tiểu Vy tên là Huỳnh Thị Thu Trang. Bà từng được giới thiệu là chủ một cơ sở kinh doanh spa tại Hội An. Không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng bà Thu Trang nhiều lần thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng con gái.

Trước đó, vào tháng 7/2025, bà Thu Trang cùng chồng xuất hiện trên thảm đỏ show thời trang tại Đà Nẵng để cổ vũ Tiểu Vy đảm nhận vị trí vedette. Thời điểm ấy, mẹ ruột nàng hậu được nhiều khách mời khen ngợi bởi phong cách thời trang trẻ trung.

Mẹ Tiểu Vy là chủ một cơ sở kinh doanh spa tại Hội An.

Theo những chia sẻ trước đây, khi bố nàng hậu gặp vấn đề sức khỏe do tai biến, mẹ cô phải gánh vác nhiều trách nhiệm kinh tế để chăm lo gia đình. Về phía Tiểu Vy, cô nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với bố mẹ. Người đẹp từng chia sẻ mẹ không chỉ là đấng sinh thành mà còn giống như người bạn thân thiết, luôn lắng nghe và động viên cô trong cuộc sống.

Năm 2023, sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, Tiểu Vy dành tiền tích góp mua một căn nhà tại Hội An để báo hiếu bố mẹ. Đây được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ của nàng hậu sau khi đạt được thành công trong sự nghiệp.

Năm 2023, sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, Tiểu Vy dành tiền tích góp mua một căn nhà tại Hội An để báo hiếu bố mẹ.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 30 chung cuộc. Sau 8 năm hoạt động trong làng giải trí, Tiểu Vy không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang mà còn thử sức với điện ảnh qua các bộ phim như Mai, Bộ tứ báo thủ.