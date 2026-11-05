Nữ NSƯT SN 1977 mua nhà chục tỷ TP.HCM: "Người ta đồn tôi trốn nợ"

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã chạy xe máy một mình từ quê Long An (cũ) lên TP.HCM để thăm nhà chục tỷ mới tậu của bạn thân là nghệ sĩ ưu tú Cát Tường.

Anh nói: "Tôi đang đội mưa chạy xe từ Long An lên Sài Gòn để tân gia nhà mới của nghệ sĩ Cát Tường. Đúng là số khổ, tôi đi đường mà trời mưa tầm tã, giờ bớt mưa rồi nên tôi tháo áo mưa để quay đường vào nhà Cát Tường cho mọi người xem".

Đường vào nhà Cát Tường khá ngoằn ngoèo, qua nhiều con hẻm nhưng đều là đường rộng. Nhà nữ nghệ sĩ nằm riêng một khu cuối đường rất rộng, ô tô có thể đỗ tận cửa.

Tiết Cương vừa tới liền thốt lên: "Trời ơi, sao rộng vậy! Nhà Cát Tường là lô góc luôn, quá dữ luôn. Người ta còn chuẩn bị mở đường nữa, vậy là nhà Cát Tường ra mặt tiền luôn. Cát Tường đưa tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhà một tầng trệt ba tầng lầu".

Trước lời nhận xét của bạn thân, Cát Tường đáp: "Tôi dẹp quán cà phê rồi, người ta đồn tôi trốn nợ kìa". Nói rồi, Cát Tường dẫn Tiết Cương đi tham quan nhà mình. Đi tới đâu Tiết Cương trầm trồ tới đó vì nhà Cát Tường rộng, đẹp, kiên cố.

Tiết Cương nói: "Bên trong nhà Cát Tường có bộ bàn ghế gỗ đắt tiền lắm, toàn đồ gỗ, đồ xịn, đồng hồ cũng là gỗ, tượng Phật cũng bằng gỗ, lại có cả đồ cổ. Nhìn phong thủy ở đây là đất lành đó. Nhà Cát Tường phải chục tỷ. Không thể tưởng tượng được, nghệ sĩ Cát Tường quá trời hoành tráng.

Từ tầng 1 lên tầng 3, chỗ nào cũng treo hình Cát Tường, còn có cả phòng thờ Tổ nghiệp, trang trọng quá".

Trên tầng thượng, Cát Tường dành riêng để trồng cây. Cô trồng cả hoa và nhiều loại rau củ. Tiết Cương thốt lên: "Đã quá quý vị ơi. Cát Tường nghe lời tôi khoan bán nhà này, cứ để đó, đợi người ta mở đường là giá nhà tăng 3 lần. Cát Tường đúng là phước đức ông bà để lại mới mua được căn nhà này. Tôi mà có tiền tôi cũng mua căn nhà này. Tôi thấy Cát Tường rất có duyên với khu vực Gò Vấp".

Cát Tường nghe vậy liền thốt lên: "Tôi đã thề không ở Gò Vấp nữa nhưng chắc ở lâu nên quen mấy bạn môi giới ở đây thế là các bạn ấy cứ giới thiệu nhà nọ nhà kia cho tôi nên tôi lại mua nhà Gò Vấp ở chứ mộng của tôi vẫn là mua nhà quận 1 ở".