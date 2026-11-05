Ca sĩ Phương Mỹ Chi có tin vui

Thông tin về Phương Mỹ Chi luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và người hâm mộ. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục đón nhận tin vui trong sự nghiệp khi một cột mốc đáng chú ý của dự án âm nhạc cá nhân được xác lập. Chia sẻ mới nhất của giọng ca sinh năm 2003 nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Phương Mỹ Chi thông báo Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca DAY 2 tại Hà Nội chính thức sold out toàn bộ vé

Cụ thể, Phương Mỹ Chi thông báo Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca DAY 2 tại Hà Nội chính thức sold out toàn bộ vé. Theo hình ảnh được nữ ca sĩ đăng tải, tất cả các hạng vé của chương trình đều đã bán hết, không còn vé mở bán cho đêm diễn. Đây là tin vui đáng chú ý đối với Phương Mỹ Chi, nhất là khi sự kiện chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức diễn ra.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng, mong chờ được thưởng thức những tiết mục của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội. Thành tích này cũng phần nào cho thấy sức hút của Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca và sự ủng hộ mà khán giả dành cho những dự án âm nhạc mang dấu ấn riêng của nữ ca sĩ.

DAY 2 của Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/11/2026 tại Sân Đông, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội

Đáng chú ý, đêm diễn DAY 2 của Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/11/2026 tại Sân Đông, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là chặng tiếp theo của dự án sau đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM, đưa không gian âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại của Phương Mỹ Chi đến gần hơn với khán giả Thủ đô.

Trước đó, ngay trong đợt mở bán Pre-sale, toàn bộ vé của đêm diễn tại Hà Nội đã được bán hết chỉ sau 1 phút. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút của chương trình ngay từ những phút đầu mở bán và sự quan tâm mà khán giả dành cho dự án.

Khách mời tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca Hà Nội

Bên cạnh nhân vật chính Phương Mỹ Chi, chương trình còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời gồm NSND Tự Long, RHYDER, Double2T, Phương Ly, Nguyễn Hùng,... Mỗi nghệ sĩ sở hữu màu sắc âm nhạc riêng, từ Pop, Rap đến những giai điệu mang hơi thở văn hóa Việt, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn đa dạng và nhiều bất ngờ. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, phong cách cũng là một trong những yếu tố khiến đêm nhạc nhận được sự mong chờ từ khán giả.

Với concept lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, Dân Chơi Dân Ca không đơn thuần là một đêm biểu diễn mà còn là không gian để Phương Mỹ Chi thể hiện cách tiếp cận riêng với những chất liệu truyền thống. Khán giả đang kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ mang đến những tiết mục được đầu tư về sân khấu, âm thanh và cách dàn dựng, qua đó tiếp tục tạo dấu ấn với dự án âm nhạc mang đậm bản sắc Việt.

Trước khi đưa Dân Chơi Dân Ca đến Hà Nội, Phương Mỹ Chi đã có đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả

Trước khi đưa Dân Chơi Dân Ca đến Hà Nội, Phương Mỹ Chi đã có đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay trong đợt mở bán Early Bird, toàn bộ vé đã được bán hết chỉ sau 1 phút. Sức hút của chương trình tiếp tục được thể hiện khi các hạng vé còn lại cũng nhanh chóng sold out.

Đêm DAY 1 của Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca diễn ra tối 3/10/2026 tại sân Tao Đàn, TP.HCM, khép lại với nhiều dấu ấn. Dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn xuất hiện ngay trước giờ biểu diễn, khoảng 5.000 khán giả vẫn ở lại theo dõi và cổ vũ Phương Mỹ Chi đến những tiết mục cuối cùng. Trong hơn 3 tiếng, nữ ca sĩ mang đến 16 tiết mục, kết hợp các ca khúc trong Vũ Trụ Cò Bay và Dân Chơi Dân Ca với những bản phối mới cùng phần trình diễn được dàn dựng riêng

Thành công của DAY 1 vì thế càng khiến khán giả mong chờ những gì Phương Mỹ Chi sẽ mang đến trong đêm DAY 2 tại Hà Nội

Thành công của DAY 1 vì thế càng khiến khán giả mong chờ những gì Phương Mỹ Chi sẽ mang đến trong đêm DAY 2 tại Hà Nội. Với dàn khách mời gồm Phương Ly, RHYDER, Double2T và Nguyễn Hùng, đêm diễn tại Thủ đô được kỳ vọng sẽ có thêm những màn kết hợp mới, những tiết mục được biến tấu phù hợp với màu sắc của từng nghệ sĩ. Việc toàn bộ vé DAY 2 chính thức sold out cũng cho thấy sự kỳ vọng lớn dành cho chặng tiếp theo của đêm nhạc.