'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' đáp trả khi bị chỉ trích vì hẹn hò T.O.P

Nữ diễn viên Nana mới đây có chia sẻ dài trên mạng xã hội, trực tiếp phản hồi những người chỉ trích cô sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với T.O.P (cựu thành viên nhóm BIGBANG).

Trong bài viết, Nana nhắc lại hành trình hoạt động nghệ thuật suốt 17 năm, cho biết cô luôn làm việc bằng sự chân thành và nỗ lực hết mình. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân cũng có những thời điểm cảm xúc dao động, bất ổn nhưng chưa từng làm việc hời hợt hay thiếu trách nhiệm với công việc được giao.

Nana lên tiếng khi bị chỉ trích vì hẹn hò T.O.P.

Cô bày tỏ sự trân trọng đối với những người hâm mộ đã luôn đồng hành, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, kể cả những giai đoạn cô vắng bóng và ít cập nhật hoạt động.

Đáng chú ý, Nana trực tiếp nhắc đến những người tự nhận là người hâm mộ nhưng lại đăng tải các nội dung ác ý, không chấp nhận lựa chọn tình cảm của cô sau khi chuyện hẹn hò được công khai.

“Tôi mong các bạn hãy bình tâm nhìn lại xem bản thân thực sự muốn và mong chờ điều gì ở một nghệ sĩ, và ở cá nhân con người tên là Nana. Tôi đã cố gắng thấu hiểu mọi lời nói và hành động của các bạn, nhưng tôi thực sự không thể hiểu nổi”, nữ diễn viên viết.

Cô đặt câu hỏi: “ Tôi đã làm sai điều gì quá đáng sao? Các bạn đã phải chịu tổn thất gì vì tôi à? Tôi có gây ra rắc rối nào về mặt đạo đức không?”. Nana nhấn mạnh việc hẹn hò là đời tư và lựa chọn riêng của bản thân. Cô không cho rằng mình phải xin lỗi vì điều đó.

“Tôi xin nói rõ ràng rằng, đối với chuyện hẹn hò, quá trình cho đến lúc tôi thừa nhận đó là đời tư cá nhân và là cuộc sống của riêng tôi. Tôi không nghĩ đó là điều mà mình phải xin lỗi ”, cô bày tỏ.

Cô mong những người đang công kích mình dừng lại, tránh làm ảnh hưởng đến những khán giả thực sự yêu thương và tôn trọng Nana như một cá nhân bình thường, thay vì chỉ nhìn nhận cô dưới tư cách nghệ sĩ.

Nana tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991, từng là thành viên nhóm nhạc After School và nhóm nhỏ Orange Caramel. Cô được truyền thông quốc tế chú ý khi hai năm liên tiếp (2014 và 2015) đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Sau thời gian hoạt động âm nhạc, Nana chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như The Good Wife, Mask Girl và The Scandal.

Nana và T.O.P công khai chuyện tình cảm sau khi quen biết trong quá trình thực hiện MV.

Trong khi đó, T.O.P tên thật là Choi Seung Hyun, sinh năm 1987. Anh ra mắt với tư cách thành viên BIGBANG năm 2006, sau đó phát triển sự nghiệp diễn xuất qua các phim như Iris, Tazza: The Hidden Card và gần đây là Squid Game 2 . Nam nghệ sĩ rời BIGBANG năm 2023.

Ngày 2/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Nana và T.O.P đang hẹn hò. Ngay sau đó, công ty quản lý của cả hai xác nhận mối quan hệ. Theo đại diện hai nghệ sĩ, họ quen biết nhau trong quá trình ghi hình MV của T.O.P, sau đó dần trở nên thân thiết và phát triển tình cảm vào khoảng tháng 6.

Sau khi thông tin được công khai, Nana cũng từng trực tiếp nhắn gửi người hâm mộ trên nền tảng giao tiếp Bubble.Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi vấp phải phản ứng trái chiều từ một bộ phận cư dân mạng. Những tranh luận tiếp tục thu hút sự chú ý khi Nana lên tiếng bảo vệ quyền riêng tư và lựa chọn cá nhân của mình.