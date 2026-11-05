Sao nữ Vbiz công khai mừng cưới đồng nghiệp 100 triệu đồng

Trong những đám cưới của sao Việt, bên cạnh độ hoành tráng của tiệc cưới và dàn khách mời đình đám, chuyện quà mừng cũng thường trở thành chủ đề được quan tâm. Dù đây vốn là vấn đề khá tế nhị, không ít nghệ sĩ vẫn thoải mái chia sẻ những món quà đặc biệt dành tặng cho cặp đôi trong ngày hạnh phúc.

Cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức hôn lễ tại một resort sang trọng ở Cam Ranh. Trong vlog ghi lại không khí đám cưới của Lê Dương Bảo Lâm, khi được hỏi về chuyện mừng cưới cô dâu chú rể, Sĩ Thanh bất ngờ tiết lộ con số khiến nhiều người phải chú ý.

Cụ thể, nữ diễn viên nói với đàn anh: "Anh có hỏi em đi bao nhiêu không? Em móm lời cho anh nha, em đi 100 triệu. Em nói thiệt, tiền tài trợ hoa 90 triệu còn đi 10 triệu là 100 triệu đúng không, tuyệt vời nha". Như vậy, con số 100 triệu mà Sĩ Thanh nhắc đến bao gồm 90 triệu đồng tài trợ hoa trang trí và 10 triệu đồng tiền mừng cưới dành cho cặp đôi.

Clip- Sĩ Thanh khiến Lê Dương Bảo Lâm giật mình khi tiết lộ tốn 100 triệu đi đám cưới Puka

Khi đó, Sĩ Thanh là người chuẩn bị hơn 500 chậu hoa sen đá, vận chuyển từ TP.HCM ra Cam Ranh để trang trí lối dẫn vào lễ đường và các bàn tiệc. Sự góp sức của nữ diễn viên giúp không gian ngày vui của Puka và Gin Tuấn Kiệt thêm phần đặc biệt. Cô cũng cho biết đã chuẩn bị tới 4 chiếc váy mới tinh để diện trong dịp trọng đại của bạn thân.

Màn chi mạnh tay này khiến nhiều người thích thú. Có thể thấy, Sĩ Thanh không chỉ đến chung vui mà còn dành nhiều tâm sức để góp phần tạo nên một đám cưới đáng nhớ cho đồng nghiệp thân thiết.

Sĩ Thanh cho biết đã tài trợ 90 triệu đồng để phủ sen đá khắp không gian lễ đường ngoài biển của Puka và Gin Tuấn Kiệt

Đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt rất đầu tư vào khâu trang trí

Thiệp mời của cặp đôi cũng có sự xuất hiện của nhiều sen đá

Sĩ Thanh rất chịu chi cho ngày vui của đồng nghiệp

Sĩ Thanh giàu cỡ nào?

Sĩ Thanh sinh năm 1986, từng được khán giả biết đến qua vai trò MC, VJ và diễn xuất trong một số series sitcom trên mạng. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, diễn xuất và ca hát. Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ, phong cách trẻ trung cùng hình ảnh khá năng động trong showbiz.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Sĩ Thanh cũng thường khiến người hâm mộ chú ý bởi phong cách sống thoải mái. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần chia sẻ những chuyến du lịch nước ngoài, hình ảnh mua sắm hàng hiệu và các món đồ có giá trị. Nữ diễn viên cũng không ngần ngại đầu tư cho ngoại hình, thời trang và những trải nghiệm cá nhân.

Sĩ Thanh có cuộc sống thoải mái sau nhiều năm làm nghề

Có thời điểm, Sĩ Thanh dành nhiều sự tập trung cho công việc kinh doanh. Xuất phát từ tình yêu dành cho thú cưng và sen đá, cô từng thử sức với các mô hình kinh doanh liên quan, sau đó mở rộng sang những lĩnh vực khác. Gần đây, nữ diễn viên còn lấn sân sang công việc giảng dạy makeup, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm làm đẹp.

Dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Sĩ Thanh vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội và thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân. Qua những gì được chia sẻ, nữ nghệ sĩ cho thấy hình ảnh một người phụ nữ độc lập, chủ động trong công việc và khá mạnh tay đầu tư cho những điều mình yêu thích.