Bữa cơm của Cường Đô La, Subeo và bạn gái

Nhắc đến Cường Đô La, công chúng thường nhớ ngay đến hình ảnh nam doanh nhân với bộ sưu tập siêu xe và những câu chuyện làm ăn lớn. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là một gia đình đông vui, nơi bà xã Đàm Thu Trang giữ vai trò hậu phương quen thuộc. Mới đây, nam doanh nhân chia sẻ loạt ảnh bữa tối quây quần bên các con, kèm dòng chú thích ngắn gọn, tạm dịch là “Bữa tối với các con của tôi”.

Những khoảnh khắc bên bàn ăn ấy khiến nhiều người nhớ lại một đoạn video khác, do chính Đàm Thu Trang chia sẻ, ghi lại cảnh cô vào bếp của một nhà hàng bít tết trên phố Pasteur.

Căn bếp nơi Đàm Thu Trang tự tay nướng bít tết mừng sinh nhật chồng hồi tháng 2/2025, Đàm Thu Trang giới thiệu đoạn video ghi lại cảnh mình vào bếp PRIME. Cô mở cánh cửa kính của tủ ủ khô, chọn những tảng bò đã ủ nằm ngay ngắn trên kệ thép, rồi bưng khay thịt ra khu bếp than. Đứng bên vỉ nướng, cô lật từng miếng bít tết dày giữa làn khói và ánh lửa đỏ rực. Kèm theo là lời chú thích rằng lâu lắm mới được vào bếp của PRIME nướng bít tết mừng sinh nhật anh bạn, cách cô gọi chồng.

Phòng ủ gần 1 tấn thịt giữa phố Pasteur, PRIME – Steak Boutique & Chill nằm tại số 138–140 đường Pasteur, Quận 1 cũ, TP.HCM. Nhà hàng có ba tầng với tổng diện tích khoảng 900 m², nổi bật với bức tượng bò mắt đỏ đặt ngay lối vào và bức tường muối Himalaya phía sau.Trái tim của nhà hàng là phòng ủ khô có thể chứa gần 1 tấn thịt bò, mỗi phần thịt đều được phân loại và gắn nhãn ngày đưa vào ủ. Theo giới thiệu của chính nhà hàng, đây là nơi chuyên về bò ủ lớn nhất TP.HCM.

Bò ủ khô là điểm làm nên tên tuổi của PRIME. Nhà hàng dùng thịt Australian Black Angus MBS4+ ủ 45 và 65 ngày, đồng thời giới thiệu những phần ủ lên đến 100 ngày. Tùy từng thời điểm còn có các dòng cao cấp như USDA Prime hay Wagyu. Đó cũng chính là những tảng thịt nằm trên kệ thép trong đoạn video mà Đàm Thu Trang từng chia sẻ.

Ngoài phòng ủ thịt, khu bếp cũng là một “sân khấu” riêng: đầu bếp nướng bít tết trên lửa lớn, lửa bùng lên và khói bốc ngay trước mắt thực khách.Bên cạnh bít tết, thực đơn có những món như hàu Pháp tươi, bánh brioche bơ tỏi nướng mỗi ngày, mì mực sốt cua và nhum biển, hay Baked Alaska để kết bữa. Theo thực đơn nhà hàng, bít tết tính theo 100g, từ khoảng 290.000 đến hơn 780.000 đồng tùy loại, chưa gồm VAT và phí phục vụ. Đây chỉ là mức tham khảo tại thời điểm công bố, giá hiện nay có thể đã thay đổi.Bữa tối bên các con hay buổi nướng bít tết mừng sinh nhật chồng đều chỉ là những khoảnh khắc đời thường của một gia đình. Còn với người mê bò ủ khô, căn bếp đỏ lửa trên phố Pasteur ấy là nơi có thể tự mình trải nghiệm.