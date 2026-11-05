Biệt thự 200m2 ở TP.HCM chồng doanh nhân tặng nữ MC SN 1985 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Vân Hugo (SN 1985) là gương mặt MC quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình Vui cùng Hugo, Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng,... đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ MC vẫn nhận được sự quan tâm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và cuộc sống gia đình viên mãn bên chồng doanh nhân.

Biệt thự gần 200m² tại TP.HCM của MC Vân Hugo và chồng doanh nhân gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại, tông trắng chủ đạo cùng không gian sân vườn xanh mát.

Hiện tại, Vân Hugo cùng gia đình sinh sống trong căn biệt thự rộng gần 200m² tại TP.HCM. Đây là món quà ông xã Đặng Cường dành tặng khi cô quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, đồng thời thuận tiện chăm lo cho tổ ấm. Cơ ngơi gây ấn tượng với tông trắng chủ đạo, mang phong cách kiến trúc hiện đại, thanh lịch. Từ ngoại thất đến nội thất, căn nhà đều được chăm chút kỹ lưỡng, bài trí khéo léo tạo nên tổng thể sang trọng mà vẫn gần gũi, ấm cúng.

Không gian bếp trong căn biệt thự 200m2

Một trong những điểm nhấn của biệt thự là hồ cá koi được thiết kế lấy cảm hứng từ dòng suối nhỏ. Không gian này góp phần mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Vân Hugo cũng dành thời gian trồng nhiều loại hoa hồng trong khuôn viên biệt thự. Nữ MC gọi tổ ấm của mình bằng cái tên thân thương là "ngôi nhà hoa hồng".

Vân Hugo tiết lộ hai vợ chồng có nhiều sở thích chung, đặc biệt là chăm sóc nhà cửa. Cả hai thường dành hàng giờ trò chuyện bên bàn trà ở khu vườn phía sau nhà. Trong khi đó, doanh nhân Đặng Cường cho rằng ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn nhờ bàn tay chăm chút của bà xã. Anh nhận xét Vân Hugo là người có gu thẩm mỹ, biết cách sắp xếp và bày biện để không gian vừa đẹp mắt, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên.

Biệt thự ngập tràn sắc hoa của Vân Hugo (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân

Trong quá khứ, Vân Hugo từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và 8 năm làm mẹ đơn thân. Năm 2020, cô gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn lãng mạn bên bãi biển.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ ông xã, nữ MC cho biết cả hai quen nhau trong một lần cô từ Hà Nội vào TP.HCM công tác. Nữ MC cũng bất ngờ khi chỉ sau 10 ngày quen biết, cô đã mở lòng đón nhận tình yêu.

"Mình nhìn cách anh ấy đối xử với con mình là biết anh đối với con anh như thế nào. Cách anh ấy gọi về cho con khiến mình cảm nhận anh là một người bố tuyệt vời, nên cứ thế tiến bước thôi… Từ ngày gặp anh, mình thấy không còn phải là một người phụ nữ mạnh mẽ nữa mà được sống với sự yếu đuối, được bảo vệ và che chở", nữ MC từng bộc bạch.

Vân Hugo và chồng doanh nhân

Tháng 5/2022, cặp đôi đón con gái chung, đặt tên là Bình An. Đầu năm 2024, Vân Hugo và doanh nhân Đặng Cường tổ chức đám cưới tại một resort ở Phú Quốc. Hôn lễ diễn ra bên bờ biển, có sự tham dự của hơn 200 khách mời gồm người thân, bạn bè và nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Sau khi kết hôn, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Cô dành nhiều lời khen cho bạn đời, xem anh là người thầy lớn trong cuộc sống. Theo Vân Hugo, chồng là người nhân hậu, luôn biết nghĩ cho gia đình và có cách ứng xử tinh tế với những người xung quanh.

Hiện tại, hai vợ chồng Vân Hugo cùng phát triển hệ thống trường mầm non với 3 cơ sở tại TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.